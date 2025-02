El cardenal de Guadalajara, José Francisco Robles Ortega, pidió al Gobierno federal emprender el diálogo y negociaciones con el Gobierno de Estados Unidos para contrarrestar los efectos adversos que generarán los aranceles en la economía del país y, sobre todo, en Jalisco, al ser uno de los principales estados exportadores.

Por lo que el religioso comentó: “Ojalá nuestras autoridades sigan implementando el camino de la negociación, el camino del diálogo y se resuelva esto de la mejor manera. Tiene consecuencias también para Estados Unidos esta medida, pero ojalá, repito, que con el diálogo y la negociación tome otro camino”.

El purpurado también lamentó las declaraciones de Donald Trump, cuando aseguró que los cárteles del narcotráfico gobiernan de la mano con las autoridades. Sin embargo, el Cardenal reconoció que entre la ciudadanía sí existe esta idea, por lo que corresponde a los gobiernos municipales, estatales y federal cambiar la percepción de la población.

“Sí queda a nuestras autoridades revisar ese capítulo. En muchos ciudadanos, me consta, hay la conciencia, hay la opinión, hay el sentir de que los cárteles, algunos, están en convivencia con el Gobierno estatal y, tal vez, con el Gobierno federal. Sí hay ese sentir, por eso digo que no es correcto que un gobernante extranjero juzgue a nuestro país así, eso no se debe admitir, pero sí es justo que las autoridades revisen lo que percibe el pueblo en cuanto a lo que sufre, porque la impunidad es clara”, finalizó el tema.

Visita de las reliquias de San Judas Tadeo

Por otro lado, Robles Ortega comentó que la visita de las reliquias de San Judas Tadeo, que concluye mañana en el municipio de Jocotepec, demostró la gran veneración que existe del apóstol en Jalisco y el Área Metropolitana de Guadalajara. El líder de la Iglesia Católica en la metrópoli hizo un llamado a que Judas Tadeo no sólo sea venerado como el santo de las causas difíciles, sino que sea tomado como un modelo de vida.

“Esa devoción que ya existía antes de la visita de las reliquias, ahora con la visita se ha desbordado, se ha manifestado esa devoción que existe. En todos los lugares y en todos los momentos ha habido una gran confluencia de personas para invocar a San Judas Tadeo. Ojalá que eso no quedé en el recurso de un intercesor en causas difíciles; que quede también en la vida de todos los feligreses como un modelo de alguien que supo seguir a Cristo hasta el martirio”, señaló.

EE