El próximo miércoles 14 de febrero, que se celebra el Día de San Valentín o el Día del Amor y la amistad, los tapatíos sorprenderán a sus parejas, luego de que mejoró la situación de la pandemia de COVID-19.

Entrevistados por este medio, la mayoría señaló que, aunque no tienen un monto de gasto estimado, prevén obsequiar principalmente flores y cenas románticas.

Said, quien caminaba acompañado de su novia, comentó que sí prevé festejar el día con ella y regalarle algún detalle.

“Es sorpresa, una cena y voy a gastar lo que me den de beca, cena, flores, ya va en proceso”, dijo.

Por su parte, Gabriela destacó que temprano puede encontrarse con sus amigas para desayunar y en la noche pretende compartir este festejo con su marido. Dijo que le gustaría que le regalaran un viaje.

“La paso con mi familia, esposo, a lo mejor salgo a desayunar con mis amigas. Espero lo típico, que me sorprenda con flores, una sorpresa sería algún viaje, viajar por el mundo, una cena romántica, unas flores, un detalle y eso es lo que importa. Lo bonito es celebra el amor”, manifestó.

Clara Delgado, también casada, dijo que ella la pasa en su hogar con su marido y con unas flores ella se siente congratulada por el detalle.

“Normalmente lo paso en casa, estoy casada, una cena rica, detalles especiales, siempre es el día del amor y yo más que nada me enfocó en mi pareja, lo principal que las mujeres esperamos es mínimo unas flores, a mí me gustan mucho las rosas, cuando te nace del corazón no te fijas en una cantidad”, destacó.

Juan dijo que él principalmente otorgará su cariño y amor, eso para él es muy valioso: “Amor y amistad es todo, cosas caras como lo es el amor”.

El joven César Rodríguez Chávez destacó que él actualmente está solo y asistirá a los festejos de aniversario de la Fundación de Guadalajara y que también les dará algunos detalles a sus amistades.

“Vengo cada año aquí al Centro a disfrutar de un chocolate y un picón que dan por los festejos del aniversario de la Fundación de Guadalajara. Vengo solo y muchos amigos trabajan ese día, es bueno compartir con amigos con detallitos, una dona, paleta. En promedio de gasto es de 200 pesos en regalitos a amigos”, acotó.