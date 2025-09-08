Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el lunes 8 de septiembre de 2025

El clima en El Salto para este lunes 8 de septiembre informa que estará con lluvia moderada con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.

Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 73%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Martes 9 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16

Miércoles 10 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16

Jueves 11 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 17

Viernes 12 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 16

Sábado 13 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 16

Domingo 14 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 16

Lunes 15 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 16

