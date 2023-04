El uso de la marihuana sigue abriendo un debate irreconciliable no sólo en el ámbito gubernamental, sino en todos los sectores de la sociedad.

Más allá de las versiones a favor y en contra, de sus detractores y defensores más tenaces, y de sus polémicas en torno al crimen organizado, la realidad es que la marihuana se sigue consumiendo a diario en Jalisco, es un hábito cada vez más cotidiano en todas horas y en todas partes, y esto no cambiará.

¿Cuál es la situación de la marihuana en Jalisco?

Al igual que en todo México, la situación legal de la marihuana no ha cambiado demasiado en nuestra entidad. Su uso lúdico no es legal a nivel federal. En Jalisco específicamente, la marihuana es ilegal para su uso recreativo, pero permitido para uso médico bajo ciertas condiciones y con un permiso especial.

En 2017, el Gobierno Federal de México aprobó una ley que permitía el uso medicinal de la marihuana. Cuatro años más tarde, en 2021, el Congreso decretó una ley adicional para regular el uso recreativo de marihuana en adultos, pero su promulgación quedó al aire, pues no ha recibido la aprobación del Senado ni del Presidente López Obrador, y sigue siendo una crítica constante en su sexenio.

“Hay un equipo interdisciplinario que está atendiendo todo lo relacionado con la posibilidad de permitir el uso de drogas no destructivas o con efectos leves, como es el caso de la marihuana, sin embargo, no hemos alcanzado un acuerdo, no hay consenso al interior del gobierno. No hay consenso porque sigue habiendo muchos daños”, dijo López Obrador en 2022.

SUN/ ARCHIVO

Si esta ley llegara a aprobarse, los adultos mayores de 18 años podrían portar hasta 28 gramos de marihuana, y cultivar hasta seis plantas con propósitos personales. Como al día de hoy no ha habido ningún cambio en este debate, la marihuana sólo es permitida para quien tenga el permiso de la Secretaría de Salud, y no protege penalmente a quienes no cuenten con dichos permisos.

En Jalisco, la Ley de Salud estatal permite la marihuana con propósitos medicinales, y tan sólo bajo condiciones específicas, tales como la prescripción médica y la obtención de un permiso especial que se encuentra envuelta en críticas, pues quienes la han solicitado denuncian los prejuicios que rodean el trámite.

El uso lúdico de la marihuana en Jalisco, siendo ilegal, conlleva sanciones penales que pueden ir desde los 5 hasta los 25 años de prisión.

¿Ha habido avances en la situación legal de la marihuana en Jalisco?

EL INFORMADOR/ ARCHIVO

En 2014, se realizó una consulta ciudadana en la que se pretendía despenalizar la marihuana y aprobar su uso recreativo. Su mayor propuesta era "la portación y el consumo de marihuana para uso personal hasta por 30 gramos no será considerada un delito, cumpliendo con los derechos humanos de libertad y acceso a la salud. Se da la más baja prioridad a la persecución de las personas no violentas que porten marihuana para consumo personal".

No obstante, no fue aprobada por el Congreso de Jalisco. Los diputados Enrique Velázquez González y Verónica Juárez Piña han intentado en diversas ocasiones a lo largo de los años cambiar la situación legal de la marihuana en Jalisco, pero sin éxito.

