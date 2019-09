Descartan becar a diputados de Jalisco para que estudien posgrado

La Comisión de Administración en el Congreso de Jalisco rechazó becar a diputados que solicitaron ser incluidos en la lista de trabajadores a los que apoyarán con el pago de 75% de la colegiatura para estudiar un posgrado.

Óscar Arturo Herrera, presidente de la comisión, afirmó que los legisladores Gustavo Macías del PAN; Priscila Franco de Movimiento Ciudadano y el perredista Gerardo Quirino Velázquez, buscaron formar parte del convenio, pero se acordó no dar el apoyo para evitar que se pudiera considerar un sobresueldo para los diputados.

“La decisión fue que los diputados, independiente de que tenemos que actualizarnos, nuestro sueldo tiene que alcanzar para pagar nuestra correspondiente colegiatura. No quisimos darle un sobresueldo a ningún diputado porque así se tomaría por la opinión pública. Es un acuerdo consensado. En el acuerdo los diputados no accederán a estos apoyos. Esos tres diputados están inscritos, pero no van a tener ningún apoyo económico en beca”, comentó.

Los legisladores involucrados rechazaron el señalamiento del presidente de la comisión. El perredista, Gerardo Quirino Velázquez, descartó que haya pretendido ser becado y dijo que se inscribió para cursar una maestría en derecho que cubrirá con recursos propios. Por su parte, la emecista Priscila Franco, aclaró que ella no solicitó el apoyo ni se inscribió para estudiar el posgrado, por lo que desconoce porque el presidente de la comisión refirió su nombre.

El coordinador panista, Gustavo Macías, aclaró que se inscribió para estudiar un doctorado, pero negó que pretendiera ser “becado” por el Legislativo. Afirmó que el presidente de la comisión se confundió en sus declaraciones.

El acuerdo aprobado en la comisión detalla que se destinarán hasta dos millones 400 mil pesos para becar a 74 empleados de base y 22 supernumerarios para cursar estudios de posgrado. Forman parte del convenio la Universidad del Valle de México campus Guadalajara, ITESO y el Colegio de Contadores, entre otras instituciones educativas.

GC