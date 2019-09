Analizan repetir convocatoria para integrar Consejo de Participación

Con sólo 24 perfiles registrados, concluyó la convocatoria para ocupar uno de los once espacios del Consejo de Participación Ciudadana y Gobernanza. La diputada Mariana Fernández, presidenta de la Comisión legislativa de Participación, señaló que en las vocalías donde no se apuntó ningún interesado se deberá emitir una nueva convocatoria y en las que sólo hay uno la designación será directa.

El Consejo tendrá facultades para aprobar la aplicación de mecanismos como la consulta popular, el referéndum, plebiscito o revocación de mandato.

El diputado de Movimiento Ciudadano, Salvador Caro, planteó que ante la baja participación la convocatoria se declare desierta y se emita una nueva. La priista rechazó el señalamiento y reiteró que se puede aplicar la insaculación, aunque sólo haya un postulado.

Añadió que la comisión en conjunto con el Comité de Participación Social del Sistema Anticorrupción evaluará si los perfiles propuestos cumplen con los requisitos para ser considerados.

Sobre el bajo nivel de interés en el tema, refirió que podría ser porque muchos activistas actualmente cobran en la administración pública. También señaló poco involucramiento de la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana, aunque la reforma que dio origen a este nuevo consejo fue propuesta del gobernador.

"Parte de la convocatoria decía que no participaran en partidos políticos, que no hayan estado en la nómina en los últimos dos años en ningún gobierno. Muchos de los activistas ya pasaron a ser parte del Ejecutivo o dentro de municipios; se le puede atribuir a eso", comentó. Recordó que el cargo no es remunerado.

Luego de dos semanas de registros, no se apuntó ningún representante de organizaciones civiles del interior del estado. Se recibieron cuatro solicitudes de universidades; una del sector empresarial; cuatro de organizaciones civiles de la Zona Metropolitana de Guadalajara. Un miembro de pueblos originarios, una persona con discapacidad, una integrante de colectivos feministas; tres representantes de grupos de la diversidad sexual, uno de jóvenes, dos de adultos mayores y dos de padres de familia.

