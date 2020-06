Descarta Polevnsky llegar a Jalisco para dar marcaje personal al gobernador

La nueva delegada nacional de Morena en Jalisco Yeidckol Polevnsky descartó que su llegada a la Entidad sea para confrontar al gobernador o para ser una piedra en el zapato de la administración estatal.

Sostuvo que el objetivo de su trabajo será fortalecer a su partido y aprovechar la gran oportunidad que tienen de cara al próximo proceso electoral. Sobre los señalamientos de que ella habría alentado las manifestaciones de la semana pasada aseveró que no es su estilo recurrir a protestas violentas.

“El gobernador no necesita mi marcaje personal, mi trabajo va a ser meramente partidista. El propio gobernador es el que se mete el pie solito, por ejemplo, al comentar que el fiscal no le hace caso y luego el fiscal comenta que los policías no le hacen caso; entonces en manos de quién está el gobierno”, dijo.

Respecto a la inconformidad generada entre grupos morenistas con su llegada, Polevnsky dijo que los buscará a todos; pidió altura de miras para trabajar en conjunto y no anteponer intereses personales.

“Voy a buscar a todos los grupos para ver las diferencias, tiene que ver en que están pensando en la próxima elección interna, pero eso es una miopía, lo que hay que hacer es trabajar y sumar; sino parece que están más al servicio de nuestros opositores y les hacen el caldo gordo”, comentó.

La dirigente morenista refirió que sigue en la elaboración del diagnóstico sobre la situación de Jalisco para trabajar en reforzar su estructura partidista. Explicó que la dirigencia estatal está acéfala pues el nombramiento de Hugo Rodríguez como delegado en funciones de presidente fue anulado por el Comité Nacional.

Apuntó que el ex candidato Carlos Lomelí es una carta fuerte de Morena y dijo que no lo mermó la forma en qué salió de la delegación federal y la sanción impuesta a sus empresas.

“El doctor Lomelí era un extraordinario delegado y con toda la mala intención le crearon un escenario con la Secretaría de la Función Pública, pero le han buscado y buscado y no le han encontrado nada. Le han buscado hasta en la tierrita de las uñas. Hay que recordar que la pasada elección Lomelí alcanzó la votación más importante que ha tenido la izquierda en Jalisco”, concluyó.

LS