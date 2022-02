Desapariciones en Jalisco: El CEPAD exige coordinación en caso de hermanos Camarena

Tras dos años de la desaparición de los hermanos Camarena, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD) hizo un llamado a las autoridades federales y estatales para exigir su coordinación, tal como lo pidió el Comité Contra las Desapariciones Forzadas de la ONU el pasado 6 de enero.

José de Jesús López Camarena, Ernesto Padilla Camarena, Tonatiuh Ávalos Camarena y Oswaldo Javier Ávalos Camarena fueron privados de su libertad el 19 de diciembre de 2019 por cinco policías de la Comisaría de Ocotlán.

Con ellos son cinco los hijos que María Guadalupe tiene desaparecidos, pues Lucero Ávalos Camarena desapareció el 6 de junio de 2016 a la edad de 26 años en la Carretera a Chapala y Periférico Sur.

“Es una pesadilla no tener a mis hijos juntos. Es una angustia muy fuerte. Cambió la vida de mis nietos, mis hijos y a mí me mataron en segundos"

“Muchas de las responsabilidades de las autoridades las tenemos que asumir las familias, Vemos muy poco el apoyo de los gobiernos. No han detenido a los policías involucrados y los dos en proceso no han aportado información. Los he buscado (a sus hijos) por cuenta propia en Jalisco, incluso en otros estados porque las autoridades en sus operativos no nos han permitido involucrarnos más”, compartió Guadalupe Camarena, madre de los desaparecidos.

Reclamó que en las propuestas de puntos de búsqueda no hay planeación ni se involucran las autoridades de los tres niveles, además hizo un llamado tanto al gobernador como al Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a ayudar en su caso.

“Es una pesadilla no tener a mis hijos juntos. Es una angustia muy fuerte. Cambió la vida de mis nietos, mis hijos y a mí me mataron en segundos. Voy a seguir en la lucha hasta que los encuentre”, expresó.

También pidió a los habitantes de Ocotlán, que fueron testigos, a llamarles de manera anónima para proporcionar información.

Mayra, hermana de los jóvenes, agregó que solo quieren encontrarlos: “no queremos culpables. Que los detenidos nos digan dónde están, que hagan acciones urgentes para encontrarlos con vida. Es una angustia su ausencia y darles respuesta a nuestros sobrinos”.

Afirmó que, pese a los llamados de las Naciones Unidas, no se ha hecho nada para su recuperación: “son (acciones) simuladas para que digan que hacen algo pero no es verdad”.

Por su parte, los abogados del CEPAD, Rubén Darío Silva y Ana Cabral, recordaron que la primera acción urgente de la ONU era implementar una búsqueda coordinada que no se ha hecho.

Pero también señalaron que, aunque hay dos detenidos, no han proporcionado información.

Pidieron a las autoridades esa coordinación, pero también a dejar que los familiares se involucren en la búsqueda y no dejarlas al margen, ni revictimizarlas.

Cabral también pidió el cumplimiento de la medida que señala que se deben establecer acciones para que la familia Camarena tenga alimentación, salud y educación para una vida digna.

GC