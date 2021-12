Desaparecidos en Jalisco: A dos años de su desaparición, marchan para encontrar a los hermanos Camarena

Este domingo se cumplen dos años de que cinco policías de la Comisaría de Ocotlán privaron de la libertad a los hermanos camarena: José de Jesús Martínez Camarena, Oswaldo Javier Ávalos Camarena, Tonatiuh Ávalos Camarena y Ernesto Padilla Camarena.

Hoy, familiares y amigos se organizaron para salir a las calles a marchar para exigir su localización pues, pese a que hay dos policías detenidos por el hecho, todavía no se sabe nada de su paradero, pues no han querido rendir su declaración.

Partieron de la Glorieta de las y los desaparecidos hasta llegar al Palacio de Gobierno, donde una comitiva recibió a dos de sus familiares.

“Marchamos hoy por que se cumplen dos años de que se los llevaron policías de Ocotlán. Detuvieron a dos, que con órdenes de aprehensión seguían trabajando en la comisaría y otros tres están prófugos, pero de ellos no se sabe nada. Las búsquedas son simuladas, no se han hecho como deberían, es una desesperación, yo lo que quiero es encontrar a mis hijos estén como estén. Estamos tristes, destrozados de nuestro corazón, ya van a ser tres navidades sin ellos, es una desesperación e impotencia de no saber dónde están”, expresó María Guadalupe Camarena, madre de los cuatro jóvenes.

Fue el 19 de diciembre de 2019 cuando los cuatro hermanos fueron víctimas de desaparición forzada. De acuerdo con la poca información que se tiene fueron plagiados por cinco policías de Ocotlán cuando se dirigían a buscar a una de sus primas. Entonces tres de los jóvenes trataron de comunicarse con su familia pero luego ya no se supo nada de ellos.

“Es una desesperación, una impotencia. No hemos tenido ayuda ni respuesta de ninguna autoridad. Le mandé también una carta al Presidente Andrés Manuel López Obrador, fui a poner mi denuncia ante la Fiscalía General de la República, Hablé con la Comisión Nacional de Derechos Humanos; he tocado muchas puertas y nadie ha podido hacer nada. Yo solo quiero saber dónde están mis hijos”, añadió la mujer.

El 21 de enero la el Comité Contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas emitió una Acción Urgente para que el Estado Mexicano, incluyendo al gobierno federal y el estatal, establezca un plan inmediato de búsqueda y localización de los cuatro hermanos. Gracias a ello se logró la vinculación a proceso de los dos policías detenidos, aunque hay otros tres que se hallan prófugos, y no hay información alguna sobre el paradero de los jóvenes.

EL INFORMADOR/G. Gallo

“Nosotros hemos hecho todas las investigaciones, hemos corrido muchos peligros, en Ocotlán nos han perseguido, y aún así les damos todas las pistas y no se hace nada. Cuando detuvieron a los dos policías fue por nuestras investigaciones y supimos también que estaban trabajando al mismo tiempo en la Comisaría de Jalostotitlán. Así pasa, no hay justicia aquí”, expresó la mujer.

Sin embargo, con ellos son cinco los hijos que María Guadalupe tiene desaparecidos, Lucero Ávalos Camarena desapareció el 6 de junio de 2016 a la edad de 26 años en la Carretera a Chapala y Periférico Sur, por lo que hoy también marcharon para exigir su localización.

“No nada más se llevaron a mis cinco hijos, sino que me mataron a mi también, estoy muerta en vida. Es una angustia y desesperación, son cinco sillas vacías en mi casa, a cada día los extrañamos mucho, sus hijos los extrañan, sus parejas. La vida de todos nosotros cambió totalmente”, finalizó María.

JL