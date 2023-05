En un sondeo realizado por EL INFORMADOR en el Centro Histórico de Guadalajara, tapatíos comentaron que se sienten más inseguros luego de conocer de las desapariciones de siete jóvenes que trabajaban en una empresa de atención telefónica en Zapopan.

Algunos ciudadanos señalaron que recientemente han tenido que tomar diferentes medidas extremas de prevención como ya no salir en la noche y estar atentos a los traslados de los hijos con apoyo de la tecnología verificando su ubicación en tiempo real.

Además, los entrevistados exigieron a las autoridades pronta intervención y resolución de las carpetas de investigación.

Carmen Martínez, quien tiene 18 años viviendo en Guadalajara, opinó que la crisis de inseguridad que está ocurriendo actualmente en la Entidad, principalmente reflejada en el aumento de personas desaparecidas, es un tema muy delicado en el que las autoridades no han puesto la atención necesaria.

“A mí sí me da temor salir a la calle, ya no con esa confianza como antes, ya no salgo de noche e incluso en horas del día sales con ese miedo, hace falta que estén más atenta las autoridades, falta más atención, yo de mi casa salgo con temor y me trato de cuidar a donde voy. Qué desesperante por lo que están pasando los familiares, a mí sí me angustia saber que estemos en primer lugar de desaparecidos, no se erradica y va creciendo”, comentó.

Por su parte, Gabriela Cárdenas resaltó que ahora no queda más que los padres de familia se apoyen de la tecnología para saber en dónde se encuentran sus hijos.

“Se tiene que estar en contacto directo con los jóvenes, hay muchas aplicaciones para solicitar auxilio e igual como papás saber dónde están nuestro hijo. Las autoridades que no se distraigan, y que no se especule sobre el tema, se debe estar más informados sobre el tema para comunicarlo con nuestros jóvenes”, señaló.

José Rubén Ramírez, padre de familia, explicó que este caso reciente de la desaparición de Carlos Benjamín García Cuevas, Itzel Abigail Valladolid Hernández y su hermano, Carlos David Valladolid Hernández, Arturo Robles, Jesús Alfredo Salazar, Mayra Karina Velázquez Durán y Jorge, es alarmante y dijo que ya es momento de que actúen las autoridades.

“Todos estamos expuestos, nuestros hijos también, es muy alarmante. Hay que hacer un llamado a las autoridades que hagan algo al respecto, es muy difícil, también como padres no puedes estar todo el rato estar detrás de ellos por diferentes obligaciones, ya se tiene que hacer algo”, acotó.

La señora Cristy expresó que urge que las autoridades federales tengan mayor rigor en su vigilancia, porque a pesar de que hay mayor presencia del Ejército y Guardia Nacional no se observan resultados.

“Es una tristeza saber lo que está pasando en nuestra ciudad, y siento que las autoridades deben de tener más energía y compromiso para la sociedad porque en realidad son muchas familias las que sufren el sentimiento. En años pasados no se veía tanto desaparecido como pasa hoy, es injusto que a pesar de la presencia del Ejército y de la Guardia Nacional no dan resultados”, destacó.

Juan Gómez contó que actualmente la delincuencia organizada recluta a jovencitos para diferentes funciones en su estructura financiera y eso genera las múltiples desapariciones.

“Hay muchas cosas controversiales, los Cárteles, narcotraficantes que reclutan a jóvenes para generar ingresos. Mientras no haya una cultura y desparezcan los narcogobiernos esto no puede disminuir y es muy triste para los padres que tienen a desaparecidos, ojalá que pronto tengan respuestas”.