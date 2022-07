Desaparecidos en Jalisco: Se manifiestan para exigir la aparición con vida de Francisco y Octavio

Eran las 18:40 horas del viernes 1 de julio cuando hombres armados entraron al lugar de trabajo de Francisco Javier Fajardo Barocio y Octavio Serrano Fragua y los sacaron a punta de armas. Los subieron a dos camionetas y se los llevaron.

"Te mueres en vida. Sientes que el tiempo, los minutos pasan y pasan, las horas, se te acaba el tiempo, se te acaba la vida, no comes, no duermes"

Desde entonces, no se ha sabido más de ellos, ni siquiera les han dado las imágenes de las cámaras del C5 que hay en la avenida López Mateos frente a Bugambilias, en la colonia Agua Blanca Habitacional, donde ocurrió el evento, lamentó la tía de Octavio, Rosalinda Fragua.

"Te mueres en vida. Sientes que el tiempo, los minutos pasan y pasan, las horas, se te acaba el tiempo, se te acaba la vida, no comes, no duermes. Si alguien sabe de él, que nos lo regresen", expresó Irma Barocio, mamá de Francisco.

Ella vio a Paco, como le dicen, por última vez a las 10:00 de la mañana. Se enteraron de su desaparición a las 10:00 de la noche. Unas tres horas después del hecho.

#AHORA bloquean el paso de Calle Ontario y Manuel Acuña hacia López Mateos. pic.twitter.com/Jmdl4auHLf — Yunuen Mora (@YunuenMoraR) July 6, 2022

"Nos hace falta ver las cámaras. Sólo nos dicen que no tienen la información y eso es importante. Ellos trabajaban en una blindadora, de ahí se los llevaron", dijo.

Rosalinda añadió que en la Fiscalía citan todos los días a los familiares para hacer preguntas, pero no para dar respuestas.

"Más nos ha apoyado toda Guadalajara, en cambio de nuestras autoridades nadie nos da respuesta. El gobernador no nos da la cara. ¿Qué va a hacer el día que no encuentre a su hijo, a su hermano o a su sobrino? ¿También se va a esconder? Los queremos vivos", exclamó.

Afuera de Casa Jalisco, un centenar de familiares y amigos de los jóvenes se reunieron desde las 16:00 horas para exigir su aparición con vida.

"Francisco, Octavio, estamos esperando, Francisco, Octavio, los estamos buscando" y "¿Qué harías si fueran tus hijos?", Fueron algunas de las consignas que gritaron los manifestantes.

En la esquina del lugar, en Manuel Acuña al cruce con la calle Ontario, también bloquearon unos minutos el tráfico con el fin de visibilizar la lucha.

JM