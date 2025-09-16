Honran en Zapopan a los héroes que nos dieron patria

Con un llamado a la unidad y al recuerdo de los personajes que forjaron la Independencia de México, el presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangie Saade, encabezó la ceremonia conmemorativa del 215 aniversario del Grito de Independencia en la explanada de la plaza de las Américas.

Ante más de tres mil asistentes que desafiaron las inclemencias del clima, el alcalde salió al balcón de la Unidad Administrativa Basílica -sede alterna debido a la remodelación de la Presidencia Municipal para albergar el futuro Museo Arqueológico- y lanzó la tradicional arenga en honor a los héroes de 1810.

“¡Viva Miguel Hidalgo y Costilla!; ¡Viva José María Morelos y Pavón!; ¡Viva Josefa Ortiz de Domínguez!; ¡Viva Ignacio Allende!; ¡Viva Leona Vicario!; ¡Viva Vicente Guerrero!”, exclamó Frangie, seguido del multitudinario coro que replicaba cada “¡Viva!”. A estas voces se sumaron también los reconocimientos a la libertad, la justicia, la soberanía y la juventud, así como un mensaje especial a los héroes anónimos que, dijo, mantienen vivos los valores del país.

Tras la ceremonia cívica, el Himno Nacional se entonó al unísono y el cielo de Zapopan se iluminó con un espectáculo de fuegos artificiales que marcó el inicio de la verbena popular.

Desde las primeras horas de la tarde, el Centro Histórico de Zapopan se llenó de color, música y tradición. Más de 50 comerciantes ofrecieron antojitos típicos en una muestra gastronómica que incluyó pozole, tamales, enchiladas y buñuelos, mientras familias enteras recorrían la explanada disfrutando del ambiente patrio.

El programa musical fue otro de los atractivos de la noche. El Grupo Cortesía, Sambanda, Europa Show, el Mariachi Sol de Mi Tierra, así como los intérpretes Isabella Gontty y Rafa Urcadiz, pusieron ritmo y alegría a la celebración, que se prolongó hasta pasada la medianoche.

Para facilitar la movilidad de los visitantes, el Gobierno Municipal dispuso cierres viales en la avenida Hidalgo, desde la calle 5 de Mayo hasta Eva Briseño. Asimismo, la Comisaría General de Seguridad Pública implementó un operativo con la participación de más de 350 elementos, que vigilaron tanto el centro como los accesos principales para garantizar que la celebración transcurriera sin incidentes.

La conmemoración no se limitó al primer cuadro de la ciudad. En las delegaciones de Ixcatán, Santa Lucía, San Isidro, Nextipac y Santa Ana Tepetitlán, integrantes del Gabinete Municipal encabezaron ceremonias similares, con la intención de acercar esta tradición a más colonias y comunidades zapopanas.

Por cuarto año consecutivo, Juan José Frangie refrendó el compromiso de su administración con la preservación de las tradiciones mexicanas y recordó que estas festividades son también un homenaje a quienes dieron patria y libertad al país.

“Celebrar nuestra Independencia es reconocer el legado de lucha y esperanza que heredamos de los héroes nacionales. Hoy Zapopan honra esa historia y la mantiene viva en la memoria de todos”, expresó el alcalde.

Con música, antojitos y un ambiente de convivencia familiar, Zapopan vivió una noche en la que la memoria histórica y la alegría popular se unieron para rendir tributo a los héroes que nos dieron patria.