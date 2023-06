La tarde de este jueves se dio a conocer que autoridades rescataron más restos humanos en el operativo en la zona de Mirador Escondido, en Zapopan, donde ayer la Fiscalía de Jalisco informó que sacaron 45 bolsas con partes de cuerpos de hombres y mujeres.

Dicha movilización se realiza como parte de los trabajos para localizar a siete jóvenes que trabajaban en un call center en Zapopan y que desaparecieron desde hace 10 días. La investigación preliminar detalla que el caso estaría relacionado con fraudes

Este medio observó el descenso de un escuadrón táctico del helicóptero Zeus en el punto donde se informó de más indicios y hasta donde un rescatista descendió en rapel para tomar otra bolsa plástica con restos que fue entregada a peritos para subirla a la camioneta del Servicio Médico Forense (Semefo).

Estos indicios serán llevados a las instalaciones del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para ser en analizados con las 45 bolsas de ayer que fueron extraídas del mismo punto con restos humanos.

Estas acciones por parte de la aeronave y rescatistas se llevaron a cabo alrededor de las 14:00 horas en la barranca cercana al Río Santiago, deonde asciende y desciende el helicóptero Zeus.

Elementos de la Policía Investigadora de la Fiscalía, Policía Municipal y Bomberos de Zapopan tomaron como base de operaciones un campo de futbol terregoso y sin pasto en El Tempisque región abandonada.

Alrededor de las 15:30 horas la Fiscalía del Estado detalló que será después cuando den más detalle de lo sustraído este día.

Lugar donde tiran basura y escombro

Édgar García, quien tiene un rancho en Mirador Escondido, señaló que seguido tiran basura en la zona, y que las autoridades no le dan seguimiento e incluso suben volteos con escombro para tirar lo que cargan.

“Mira aquí vienen y tiran basura de todo tipo, ve ahí las lomitas de escombro que dejan, suben hasta acá con volteos para tirar escombro, y no hay quién les diga nada, si eso tiran imagínate que no tirarán, la verdad estoy con temor, yo no he estado dos semanas acá por trabajo, si me hubiera topado con los que tiran restos, pudiera haberme tocado”, dijo.

María, quien vive por la Ex Hacienda del Lazo, detalló que ha observado mucho movimiento de la Fiscalía, policía y bomberos, y dijo que sabe que la zona donde han tirado las bolsas es muy lejana.

“La verdad pues sí está retirado, no observé nada, todo lo que me he enterado ha sido por los medios de comunicación e internet, a veces aprovechan el camino y se van a lo despoblado para tirar basura y pues también los malandros lo utilizan para abandonar aquí cuerpos, espero que las familias de estos siete jóvenes desaparecidos encuentre a sus seres queridos”.