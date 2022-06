Fue el pasado viernes cuando las autoridades retiraron, por primera vez, decenas de fichas de búsqueda que el colectivo Luz de Esperanza había pegado en el Centro de Guadalajara, no solo en espera de noticias para su localización, sino también para generar conciencia en la ciudadanía sobre la problemática que enfrenta Jalisco ante las desapariciones.

Fueron alrededor de 500 fichas las que familiares habían pegado en bolardos y mobiliario urbano de los alrededores del Palacio de Gobierno y la Plaza Liberación, hasta que el miércoles pasado habían sido arrancadas o cubiertas con pintura negra.

“Pueden decir que se ve mal, pero desgraciadamente esta es la realidad que estamos viviendo, no podemos tapar el sol con un dedo, no podemos hacer como que no pasa nada. Necesitamos que se den cuenta del gran problema que estamos viviendo. No queremos que lo vean como una agresión, lo hacemos también para concientizar a las personas, que concienticen a sus familiares, a sus hijos, que es a quien más ataca este problema, a la juventud, que estén al pendiente cuando salen, que no confíen en nadie. Lo hacemos por quienes no están y por los que pueden no estar el día de mañana”, contó Liliana.

"No queremos que lo vean como una agresión, lo hacemos también para concientizar a las personas"

Por ello y con la finalidad de generar conciencia en la ciudadanía sobre la problemática que enfrenta Jalisco, contó Liliana Meza, presidenta del colectivo Luz de Esperanza, regresaron el domingo y pegaron el doble: fueron mil fichas las colocadas de nueva cuenta en los sitios de donde habían sido retiradas, las cuales han sido solventadas completamente por los bolsillos de las familias.

Las fichas, contó, representan alrededor de 50 mujeres y hombres que están desaparecidos, aunque no son todos, pues actualmente el colectivo suma más de 150 familias.

Hasta el momento, ni el Gobierno del Estado ni el Ayuntamiento de Guadalajara les han dado una respuesta de quién retiró las imágenes previas, pues, señaló Liliana “se han echado la bolita unos a otros”, pero para los integrantes del colectivo representó una falta de respeto y falta de empatía.

Anoche, nuevamente fueron retiradas varias de las fichas por dos hombres vestidos de negro y encapuchados, quienes trataron de arrancar las imágenes para tirarlas en bolsas negras que traían consigo. Ninguna autoridad ha dado su posicionamiento al respecto, pese a que el Centro de Justicia para la Paz (Cepad) ya se había pronunciado en contra por considerar que se trata de una privación al derecho de libre manifestación, el derecho a la memoria y el derecho a la libertad de expresión.

“No esperemos que les suceda para apoyar a este problema que es de todos, de la ciudadanía entera, de nuestro Estado que es el que enfrenta este problema como el primer lugar a nivel nacional, y ahora sí que en toda la República”, añadió Liliana.

GC