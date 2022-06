Desparecidos en Jalisco: Informe oficial estatal tiene cifras a modo, dicen especialistas

El informe sobre la situación de las desapariciones en Jalisco dado a conocer la semana pasada por el gobernador del Estado se trató de un discurso triunfalista por parte del mandatario y de las y los funcionarios que participaron en él, pues según consideró el Comité de Análisis en Materia de Desaparición de Personas de la Universidad de Guadalajara (UdeG), fue presentado con cifras que no son confiables y a modo.

Por ejemplo, señaló la integrante del comité, Denisse Ayala Hernández, las cifras han incrementado y disminuido sin una tendencia clara tanto por parte del Registro Nacional de Personas Desaparecidas O No Localizadas (RNPDNO) como del Sistema Sobre Víctimas de Desaparición (Sisovid), sin que hasta el momento se tenga una cifra real en cuanto a las desapariciones y sin que el número de víctimas coincida.

Otro ejemplo, dijo, fue el indicador que pretendía demostrar una baja del 39% en las desapariciones del mes de abril, lo cual no debe representar un triunfo, pues en primer lugar no se ha permitido observar una tendencia tras el paso de varios meses, y en segundo, un mes no puede definir tantos años de desapariciones.

“Cuando se tiene la voluntad de resolver un problema lo que tiene que hacerse es reconocer el problema. Si lo que preocupa más es verse bien, hacer un ejercicio entre funcionarios, aplaudirse entre ellos y además hacer cuentas alegres que no responden al ánimo de desazón por miedo a ser el siguiente, que es lo que prevalece en la ciudadanía, estamos lejos de encontrar un horizonte. Si no se entiende que lo que está pasando es un fracaso en la política de seguridad pública, entonces estamos lejos de encontrar una solución consistente, o una actitud seria de atender esta catástrofe que por donde le veamos es una catástrofe de índole humanitaria”, expresó Ayala Hernández.

Por su parte, el el coordinador del comité, Jorge Ramírez Plascencia lamentó que por fin, tres años y medio después del inicio de la administración estatal, las autoridades se dieran cuenta que debían coordinarse entre sí para poder dar resultados en la materia.

“Resultó además sorprendente que van a crear un área de prevención. Eso no tiene sentido, la prevención se hace cuando se movilizan todas las instancia que tienen que ver con el problema de la desaparición de personas. Parecería que la prevención es repartir folletos, cuando lo que deben hacer es garantizar entornos seguros e impartición de justicia para que no ocurran las desapariciones”, dijo Ramírez Plasencia.

La doctora Carmen Chinas, integrante del comité, dijo por su parte que en el informe las autoridades no han reconocido la problemática, dejando de lado los deshonrosos primeros lugares que ocupa Jalisco a nivel nacional en desapariciones y fosas clandestinas, din dejar de lado la corrupción, las bajas judicializaciones y la impunidad.

En conjunto, los tres especialistas lamentaron que además de lo mencionado las familias no hubieran sido consideradas en esta presentación, ya que son ellas quienes han adquirido el expertiz en las búsquedas y quienes frecuentemente obtienen más información sobre los casos de sus familiares desaparecidos.

“No solamente tienen derechos como víctimas, sino también pueden participar como coadyuvantes en el proceso, pero además esta capacidad de agencia que han mostrado: frente a las ausencias por parte del gobierno, han sido las familias de las víctimas de desaparición las que se han organizado, movido e incidido en los procesos legislativos. Entonces no se puede comprender una atención integral de esta problemática sin entenderles, escucharles, considerarles y sin incluirles en el proceso. Sin las familias no”, añadió Chinas Salazar.

JM