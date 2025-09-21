Como parte del programa de modernización de la infraestructura hidrosanitaria, el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) comenzará mañana trabajos de sustitución de líneas de agua potable y drenaje en dos puntos clave de Guadalajara.

Trabajos en avenida Colón

En la avenida Colón, las labores se llevarán a cabo en el carril contiguo a la banqueta oriente, en sentido sur-norte, entre las calles Longinos Cadena y Fray Andrés de Urdaneta. Esto implicará un cierre parcial de la vialidad , por lo que se recomienda a los automovilistas prever tiempos de traslado y considerar vías alternas.

La dependencia informó que, en coordinación con la Secretaría de Transporte de Jalisco, se harán ajustes temporales en las paradas de camiones que circulan por esta avenida, aunque los recorridos de las rutas no sufrirán modificaciones.

Obra en colonia Aldama-Tetlán

El segundo frente de trabajo se ubicará en la colonia Aldama-Tetlán, sobre la calle María Reyes, desde Hilaria Ríos en sentido poniente-oriente, hasta Carlota Núñez. Posteriormente, la obra girará al norte para reencontrarse con María Reyes y continuar hacia Laura Apodaca. En este tramo se realizará un cierre total de la vialidad.

Sin suspensión de agua y coordinación vial

El SIAPA aclaró que en ninguno de los dos puntos será necesario interrumpir el suministro de agua. Asimismo, en coordinación con la Secretaría de Movilidad y la Policía Vial de Jalisco se trabajará para agilizar el tránsito vehicular.

Se recomienda a la ciudadanía mantenerse informada sobre rutas alternas a través de las cuentas oficiales del organismo: @siapagdl en X y Facebook, o bien comunicarse a la línea SIAPATEL 33-3668-2482.

