A través de un comunicado, la familia de Sandra Analí insistió una vez más a las autoridades seguir con las investigaciones para dar con el paradero de la joven, pues no quieren que cierre la búsqueda solo por considerar “que se ausentó de manera voluntaria”.

El texto, enviado de forma alusiva a la joven, expresa la preocupación de la familia al no tener información de dónde se encuentra, mientras la sociedad la juzga a ella y a su familia.

“No hay indicios de tu paradero, no tenemos comunicación alguna contigo ni avances sobre tu búsqueda, nada que nos quite la incertidumbre ni el dolor de tu ausencia. Lo único que tenemos es el juicio de la gente, gente que no te conoce, que no sabe que no tienes motivo alguno para viajar sin despedirte, sin pertenencias”, expresó el texto compartido en redes sociales.

Esto, dijeron, porque en muchas otras ocasiones la joven viajó sola y regresó con bien, siempre a sabiendas de la familia.

“Esto es un absurdo que cumple su cometido: difamarte y cesar el ruido, ruido que ayuda a que seas buscada, ruido que impide que se te olvide, ruido que evita la impunidad. Nos sigues faltando”, señaló la familia.

Sandra Analí Ramírez Hernández tiene 33 años, fue vista por última vez el 29 de mayo pasado cuando salió de su casa ubicada en la colonia Jocotán para dirigirse, por la mañana, a su trabajo.

Desde entonces su familia ha llevado a cabo diversas manifestaciones para exigir datos reales de su paradero, incluso con el intento, por parte de la Policía del Estado, para dispersarlas.

Aunque el gobierno de Jalisco y la Fiscalía Estatal señalaron que a la joven se le vio en la Central de Querétaro, no se ha informado a la familia el paradero final de Sandra Analí, por lo cual se desconoce si la joven se encuentra fuera de peligro.