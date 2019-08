Desaparecen en Cancún tres trabajadores de Jalisco

Tres ciudadanos provenientes de Guadalajara, Jalisco, que llegaron a Cancún para capacitar a empleados de una empresa de servicios funerarios, desaparecieron en playas de Isla Blanca, en la zona continental de Isla Mujeres, en Quintana Roo.

El 3 de agosto, Juan Manuel González Verdín, de 44 años; Ari Fernando Chávez Manzano, de 40, y Juan Luis Gómez Robles, de 33 años, salieron a bordo de dos motocicletas, proveídos con viandas que ellos mismos prepararon, para gozar de su día de descanso en Isla Blanca, a la altura de las Cabañas Villas Chenera.

Aproximadamente a las 15:30 horas, uno de ellos avisó, vía celular, que estaban por entrar a nadar. Entre las 17:05 y las 17:25 horas de ese mismo día, sus familiares perdieron contacto telefónico con ellos. Ninguno volvió al domicilio en donde se alojaban, ubicado en una colonia popular de Cancún.

La casa era pagada por Riviera Memorial, la compañía con sede en Tepic, Nayarit, que abrió una sucursal en Quintana Roo hace dos años y los seleccionó para trabajar ahí, junto con otros dos hombres adultos, por su responsabilidad, profesionalismo y experiencia.

Los cinco venían iban por tres meses para capacitar al personal de la sucursal. Llevaban dos meses y medio y su vida era tranquila.

Uno de los cinco, Enrique, regresó a Guadalajara por problemas de salud, así que del grupo original se quedaron solo cuatro.

Tres de ellos fueron aquel sábado a la playa, rentaron una palapa ahí, nadaron y, desde entonces, no se sabe más de su paradero.

El cuarto compañero notificó que no llegaron a dormir. La empresa quiso denunciar su desaparición a la Fiscalía General de Quintana Roo, pero la institución no aceptó y solicitó que el reporte fuera presentado por familiares directos, lo que trajo de vuelta a Enrique, hermano de uno de los desaparecidos, quien junto con Juan Manuel R. Alberto, también familiar de otro de los trabajadores, encabezan su búsqueda.

"Desde que no llegaron a su casa, presentimos que algo estaba mal, porque ellos no son de no avisar, son personas de trabajo y responsables", indicó Enrique en entrevista.

La Fiscalía comenzó la búsqueda desde el 6 de agosto. Elementos de la Policía Ministerial acudieron a la playa e interrogaron a prestadores de servicios, quienes sólo confirmaron que su hermano y sus otros dos acompañantes, estuvieron ahí, el 3 de agosto, pero no dijeron más.

"Estuvimos tres días revisando el lugar, luego con la Fiscalía, pero igual no tenemos resultados. Ellos no eran personas de mal, eran trabajadores que fueron precisamente a Isla Blanca porque no es tan caro como la zona hotelera. Inclusive lo poquito que logramos investigar es que ellos no consumieron ahí, ellos llevaban sus cosas, solamente rentaron la palapa.

"(...) Todo es hermetismo: 'No los conozco', 'no lo sé'; los policías presionaron al mesero que atiende en la zona. Describió cómo iban vestidos e identifica que alrededor de las 4 o 5 ya no estaban en su mesa. La gente tiene miedo de hablar, no sé qué pasa ahí en esa zona, dicen 'no, no, desconozco'", manifestó Juan Manuel.

Enrique señala que la empresa no ha sido víctima del llamado "cobro por derecho de piso", como se conoce a la extorsión por parte de grupos de la delincuencia organizada, por lo que descarta que sea alguna venganza de ese tipo; su hermano y los otros compañeros tampoco fueron amenazados, ni tenían problemas con vecinos del barrio.

"Nosotros queremos difundir esto porque quisiéramos que las personas involucradas entiendan que ellos son gente de bien, son personas normales; pedimos piedad a la gente que pudiera hacer algo. Los tres tienen esposas, hijos que los esperan, que están sufriendo", remarcó Enrique, quien agrega que por parte de la Fiscalía, "veo voluntad, pero no recursos, en la Unidad de Desaparecidos hay dos personas".

Un día después de la desaparición de Juan Manuel, Ari Fernando y Juan Luis, dos ciclistas también desaparecieron, pero en senderos en medio de la selva, en los márgenes de Villas Otoch Paraíso, al norte de la ciudad. Tampoco han sido encontrados.

IM