En relación con la nota “Colonos de San Isidro rechazan pagar garantía, desarrolladores advierten engaño” publicada el 10 de octubre de 2019, la suscrita, Raquel Gutiérrez Nájera, representante legal de la Asociación Colonos de Bosques de San Isidro A.C., de conformidad con el derecho de réplica, aclara que el Fraccionamiento Bosques de San Isidro también conocido como Las Cañadas tiene un diferendo jurídico con el desarrollo Inmobiliario Reserva de Las Cañadas sobre la densidad de casa habitación permitida por hectárea de acuerdo al Plan Parcial vigente ZPN-9/30.

Diferendo que planteó El Consejo Directivo de la Asociación de Colonos del fraccionamiento Bosques de San Isidro A.C., de Zapopan, Jalisco, mediante el amparo 3431/2018 que se tramita ante el Juez Cuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y del Trabajo.

El amparo tiene una suspensión definitiva de fecha 30 de abril de 2019 en materia ambiental sin necesidad de fianza, que señala lo siguiente:

“Asimismo, se concede la suspensión provisional para efecto de que se mantengan las condiciones ambientales del predio, no se cambie la cobertura vegetal, arbolado, la remoción del suelo, ni se modifique la biodiversidad de la zona, no se afecte el río Blanco ni se modifique su vegetación riparia y respete su zona federal, no se afecten los mantos freáticos de la zona, de tal manera que se mantenga el aire limpio, el paisaje, la flora y la fauna ahí existente; esto incluso en el caso de que los actos reclamados en la ampliación de la demanda provengan de autoridades diferentes a las señaladas como responsables o deriven de actos o documentos diversos a los que fueron motivo de estudio; aspecto que no requiere de exhibición de garantía alguna”.

Desde abril del 2018, la autoridad municipal de Zapopan no ha cumplido la resolución ambiental, por lo que se interpuso una queja contra el Juez Cuarto de Distrito y derivado de la queja y de nuestra insistencia para que requiriera al Ayuntamiento de Zapopan el cumplimiento de la suspensión, fue que el 08 Octubre de 2019 lo requiere para tal efecto.

El cumplimiento de la suspensión no requiere fianza para surtir efectos e implica la paralización de las obras de Reserva de Las Cañadas.