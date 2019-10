Colonos de San Isidro rechazan pagar garantía; desarrolladores advierten engaño

Vecinos de la Asociación de Colonos de Bosques de San Isidro afirmaron que ayer obtuvieron una suspensión definitiva para detener las obras que la inmobiliaria Lisco hace en el fraccionamiento La Reserva de las Cañadas.

Consideraron que para esta suspensión no es necesario pagar la garantía de 50 millones de pesos que se les solicita por posibles daños a la desarrolladora en caso de que los colonos no obtengan una resolución a su favor en la querella legal.

“Para efectos de la fianza que la autoridad nos exigía, era por el aspecto del daño que aparentemente se les había ocasionado al frenar su desarrollo, pero nosotros tenemos encausado esto por el aspecto ambiental, que no requiere ninguna fianza”, manifestó Carlos de Anda, presidente de la Asociación.

Sin embargo, los representantes legales de Lisco negaron la veracidad de estas declaraciones y acusaron a la Asociación de realizar un “engaño”, pues refieren que la suspensión en materia ambiental no está relacionada con la detención de las obras, sino con medidas para no afectar el entorno donde se desarrolla el fraccionamiento.

“La suspensión que tienen sin garantía no es para detener obras; los temas ambientales, por ejemplo: que no se remueva suelo vegetal, que no se afecten mantos freáticos, que no se afecten las especies de la zona, es otra cosa distinta y, además, nada de eso ha ocurrido”, afirmó Patricio Fernández Cortina, representante legal de la inmobiliaria.

Sobre el congelamiento de una cuenta bancaria de la Asociación que ordenó el Juzgado Cuarto de lo Civil como medida cautelar por el presunto arrendamiento ilícito por parte de los colonos de un terreno propiedad de Lisco para instalar una torre de comunicaciones, los colonos afirmaron que la cuenta ya fue desbloqueada luego de solicitarlo ante la autoridad y señalaron que la responsabilidad cae en la empresa de telecomunicaciones que instaló la antena. La resolución del Juzgado Cuarto de lo Civil señala que los vecinos han obtenido aproximadamente 1.8 millones de pesos por la renta de este terreno.