Delegada de Sedesol en Jalisco pide "investigar bien" a #LordLiconsa 

Gloria Judith Rojas Maldonado, delegada de Sedesol en Jalisco, aparece en la lista de invitados a la fiesta en el rancho “Hacienda Plan de Corona”, propiedad de Gerónimo Corona Alcalá, gerente de Liconsa en el Estado.

–¿Acudirá hoy a la fiesta del gerente estatal de Liconsa?

–Sí me mandaron la invitación que tú estás manejando, pero yo estoy acá en Magdalena, el municipio. No voy a asistir.

–Y qué opina del uso de recursos públicos para fines privados.

–Hay que investigar bien –señaló Rojas–, debemos de verificar muy bien qué fue lo que pasó ahí y hablar muy claro con el delegado porque precisamente la ley marca que no podemos utilizar los recursos de la institución para fines personales. Yo en un ratito más voy a platicar con él para saber lo que está pasando y enterarme bien realmente de esa reunión”.

La delegada señaló que nunca ha estado en el rancho de Corona Alcalá: "Nunca me había invitado, yo no he asistido a ninguna reunión, apenas lo conocí (el rancho) por la foto que ustedes publicaron".

Este medio reveló hoy que Corona Alcalá utilizó a una veintena de empleados federales, así como autos oficiales y combustible de la dependencia para remozar su rancho en Acatlán, Jalisco; esto de cara a una “fiesta de despedida” para delegados federales en Jalisco. Estas acciones podrían implicar violaciones a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Para la fiesta programada hoy a las 14:00 horas, Gerónimo Corona Alcalá invitó a delegados en el estado de dependencias federales como Semarnat, Sedesol, Banobras, Profeco, Segob, entre otros. Además se sabe que contrató al reconocido DJ César Cosío para ambientar la ocasión.

Cronología del uso de recursos en el rancho

Si la cronología no se visualiza correctamente PULSA AQUÍ