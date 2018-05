Defiende AMLO a Lomelí; le incomoda Alfaro

El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia a la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aseguró que le “incomodaría” gobernar en un escenario en el que el abanderado de Movimiento Ciudadano (MC) al Gobierno de Jalisco, Enrique Alfaro, ganara la elección del 1 de julio.

En el último de tres eventos que sostuvo ayer, en su gira por Jalisco, López Obrador llenó el complejo deportivo “Chivabarrio” en Tlajomulco, donde reunió a cerca de 10 mil personas, según los organizadores. Allí, en el bastión emecista, prometió que volverá como presidente electo “junto al gobernador electo, Carlos Lomelí”.

“Sí. Porque con Enrique Alfaro no. Sería muy incómodo para mí. Miren: yo soy demócrata, soy respetuoso… pero toco madera”. Reiteró, porque “su pecho no es bodega”, que no se identifica con Alfaro. “Vale más hablar claro; no me gustan las medias tintas”.

En el mismo evento, Carlos Lomelí aseveró que los anteriores gobiernos municipales de Tlajomulco “traicionaron al pueblo”, a cambio de un “negocio inmobiliario millonario”. Se refirió a MC como el partido que quedó mal a los ciudadanos al unirse con el Partido Acción Nacional (PAN).

“La misma persona que alguna vez dijo: ‘hoy los panistas salen por la puerta de atrás a la basura de la historia’, hoy se unió con los panistas. No es la forma de tratar al pueblo de Tlajomulco. Aquí nació su movimiento, aquí lo traicionó y hoy lo estamos sepultando. Porque hoy nace Morena (Movimiento de Regeneración Nacional)”.

En su primer evento, que ocurrió en Ciudad Guzmán, López Obrador se defendió de los ataques que tanto él como el candidato a la gubernatura han recibido durante el proceso electoral, y opinó que, contrario a afectar su proyecto y su campaña, significa que ésta va por buen camino.

“Ahora nos están atacando mucho. Cuando lo atacan a uno es por algo, ¿no es así? Quién se va a ocupar de alguien que no le representa ningún riesgo o peligro a la mafia del poder, ¿verdad? Entonces, como lo están atacando a Carlos igual que a mí; un día sí y el otro también, pues entonces muchas felicidades. (Lomelí) va bien. Vamos bien”.

Otro de los puntos que visitó fue el municipio ribereño de Jocotepec, donde manifestó que, a 41 días de la elección, se encuentra 25 puntos por encima de los demás candidatos presidenciables. Al término de su gira, el candidato se dirigió al aeropuerto con destino a Tijuana, donde hoy participará en el segundo debate presidencial.