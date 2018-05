Se compromete López Obrador con Línea Cuatro para Tlajomulco

La construcción de la Línea Cuatro del Tren Ligero para Tlajomulco fue el compromiso que hizo el candidato de Partido Movimiento Regeneracional Nacional (Morena) a la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, en el complejo deportivo "Chivabarrio" ante cerca de 10 mil ciudadanos.

"Ya me comprometí, acepto el compromiso de construir el Tren Ligero, lo vamos a hacer de manera conjunta", señaló luego de que el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia a la gubernatura de Jalisco, Carlos Lomelí Bolaños, anunció que impulsará este proyecto de movilidad, el cual tendrá una ruta de Isla Raza a Santa Fe.

El candidato presidencial visitó Jalisco para realizar una gira de trabajo en Ciudad Guzmán, Jocotepec y Tlajomulco de Zúñiga.

En el evento de Ciudad Guzmán, aseguró que tiene la ambición de pasar a la historia como un buen mandatario nacional.

"Siempre he hecho de mi vida pública una línea recta, y no voy a torcer mi forma de pensar y de ser; tengo una ambición legítima, quiero pasar a la historia como un buen presidente de México".

En los tres eventos, la petición a los ciudadanos fue la misma: apoyar el voto masivo, es decir, el elegir a Morena en todas las opciones de la boleta electoral, en la contienda del primero de julio.

Dijo que la gente es libre de votar por quien les dicte en su conciencia, sin embargo, los invitó a que voten parejo para lograr más fácilmente "la transformación del País".

"Vengo a pedirles apoyo para nuestros candidatos, que se vote parejo, nada de voto diferenciado, porque ahora los de la mafia del poder, que ya saben que no van a ganar la presidencia, ya están diciendo 'vota por el Peje para la presidencia, pero para la gubernatura no votes por Lomelí, no votes para el Senado por María Antonia Cárdenas, no votes para el Senado por Antonio Pérez Garibay... no, voto parejo".