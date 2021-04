De cara a vacaciones, comercios relajan filtros contra COVID-19

Tras haberse registrado el primer caso de COVID-19 en Jalisco, en marzo de 2020, medidas sanitarias como el uso de cubrebocas, tapetes desinfectantes, gel antibacterial y toma de temperatura se convirtieron en obligaciones para todos los dueños de comercios en Jalisco.

Incluso, los establecimientos tienen permitido restringir el ingreso a quienes no quieran aceptar los protocolos, y las autoridades implementaron operativos para vigilar que éstos se cumplieran. Todo, para evitar que incrementaran los contagios de coronavirus.

Pero un año después, y de cara a una nueva temporada vacacional por las semanas Santa y de Pascua, las medidas fueron olvidadas, al menos por la mayoría.

Este medio verificó que hay tiendas en el Centro de Guadalajara en las que imperan los tapetes secos, la aglomeración de personas (incluyendo a adultos mayores, niños y embarazadas), la falta de termómetros y de gel antibacterial.

“Ya no hay filtros ni gente al pendiente. Deberían tener todo igual que antes porque aún no salimos de la pandemia; nos echaron afuera para contagiarnos. Uno solo se tiene que cuidar, pero lo tienen que ayudar”, dijo Hilda, una compradora. “Cada quien hace lo que quiere”, agregó Mario, otro paseante.

Los trabajadores de esos establecimientos reconocieron que no implementan las medidas porque “hace mucho que ya no hay obligatoriedad” ni operativos.

“A veces damos gel, pero ya no tenemos sanitizador. Sólo ponemos el tapete, pero ya no se cambia como antes. Además, nos hacían poner una cadena para el paso, pero ya prácticamente todos pasan, ya no hay cupo limitado. Tampoco vienen a checarnos”, explicó Karla, empleada de una tienda de ropa.

Por su parte, el Ayuntamiento de Guadalajara aseguró que la supervisión en los establecimientos continúa de manera habitual, como desde hace un año, así como la aplicación de amonestaciones a quien incumpla las medidas.

En Jalisco, más de 11 mil personas han muerto por COVID-19. Además, la Secretaría de Salud ha confirmado que los contagios en la Entidad superan los 233 mil casos. La solicitud es no bajar la guardia para evitar una nueva alza en los infectados, como sucedió a inicios de este año.