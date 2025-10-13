SEP: ¿Dónde hay suspensión de clases tras afectaciones por Raymond?

Las clases en todos los niveles escolares fueron suspendidas este lunes en el municipio de Ahome para los turnos matutino y vespertino, a causa de las afectaciones provocadas por los remanentes del fenómeno natural “Raymond”, cuyas fuertes lluvias causaron inundaciones en poblados rurales y varias colonias de Los Mochis.

Se abren albergues tras afectaciones por Raymond

Mario Cosme Gallardo, coordinador de Protección Civil Municipal, dio a conocer que se abrió un albergue en un edificio escolar, donde fueron alojadas las primeras 21 personas de ambos sexos y diversas edades, las cuales reciben alimentos calientes y cuentan con colchonetas, cobijas y asistencia médica.

Señaló que los diversos cuerpos de auxilio se mantienen en alerta para actuar y, en caso de ser necesario, realizar evacuaciones de familias. Aunque las lluvias descendieron, se tienen problemas en varias colonias, donde el nivel del agua creció.

SEP suspende clases este lunes tras afectaciones por Raymond

La Secretaría de Educación Pública (SEP) y Cultura del Estado dio a conocer que, dado que muchos planteles quedaron inundados o los accesos son difíciles, se determinó suspender las clases este lunes 13 de octubre en los dos turnos y en todos los niveles de enseñanza.

Se adelantó que será la tarde de este lunes cuando se tenga la evaluación de la situación de cada una de las escuelas del municipio de Ahome, para determinar si hay condiciones para reanudar las clases el próximo martes.

