Culpan a viejo colector por inundación en Arcos del Milenio

El director general del Siapa, Aristeo Mejía Durán, informó que la inundación ocurrida la noche del lunes en la zona de los Arcos del Milenio no fue ocasionada por fallas en el nuevo colector construido precisamente para la mitigación de este tipo de problemas, si no que el fallo fue provocado por el desprendimiento de la tapa del colector de la avenida Mariano Otero.

Explicó que este colector, construido en la década de los 60’s, el cual capta el agua de la superficie, probablemente sufrió un desgaste por la presión del flujo, lo que provocó que en lugar de conducir el agua por su cauce normal, esta salió a la superficie, alcanzando los 80 centímetros de altitud, sin embargo, el colector recientemente instalado si cumplió su función y no permitió que hubiera volúmenes adicionales de agua.

“Ese colector tiene muchos años, ese colector estaba también sellado con una tapa de acero, con un perno, que funcionó las ocasiones anteriores a las cuales había llovido, había funcionado sin problema. A la hora que por la misma presión vence ese perno, hace que se levante la tapa y aflore el volumen de agua y propicie esa altura de los 80 centímetros. También es importante mencionar que en hora y media quedó resuelto el problema y se volvió a dar paso a los vehículos”, explicó Mejía Durán.

Para su reparación dijo, será necesario realizar el sellado del colector con una nueva loza de concreto y una placa de acero de las cuales no se ha estimado el costo, sin embargo expresó que no tendrá un gasto importante y su colocación podría quedar lista en un plazo de 24 a 48 horas. “Ya la empresa en cuestión que llevó a cabo dicha obra está haciendo todo lo necesario para iniciar los trabajos”, dijo el director.

Las labores comenzaron cerca de las 18:00 horas, una vez que la Secretaría de Movilidad autorizó el cierre de un carril de la avenida Mariano Otero, con dirección de Oriente a Poniente por lo que podría quedar listo antes del día jueves.

Con esta nueva obra, según indicó Mejía Durán, se si bien los trabajos buscarán que no vuelva a inundarse la zona, es complicado asegurar que no volverá a ocurrir pero esperan que funcione sin mayores problemas “Si no hubiera fallado esto no hubiera existido ningún problema en la zona”, agregó.

NM