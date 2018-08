Cuerpos hallados en fosas de Juanacatlán aún no han sido reconocidos

El fiscal regional del Estado, Fausto Mancilla Martínez, informó que hasta este viernes, ninguno de los seis cuerpos hallados en una fosa de Juanacatlán ha sido reconocido por familiares.



Lo anterior, dijo, a pesar de que diferentes familiares con víctimas de desaparición han acudido al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para corroborar si se trata de sus seres queridos, sin embargo, de forma oficial, aún no hay coincidencias entre estos cuerpos y los perfiles registrados.



"Estamos en el proceso de reconocimiento de familiares que se puedan acercar a ellos (...) para el reclamo el área de Semefo, hay algunos cuerpos que tienen tatuajes y demás por lo cual esto puede facilitar la identificación de las personas", explicó el fiscal regional.



Mancilla Martínez señaló que aunque los cuerpos ya se encuentran en condiciones de ser reconocidos, los exámenes periciales no han concluido, por lo que se desconoce también cuáles fueron las causas del fallecimiento.



El fiscal agregó que hasta ahora no existe el dato de que las víctimas tengan algún antecedente delictivo, sin embargo continuarán con las averiguaciones correspondientes hasta dar respuesta a este cuestionamiento.





Se trata de los cuerpos de cuatro hombres y dos mujeres que fueron localizados el domingo pasado, se hallaban enterrados en un predio despoblado del municipio de Juanacatlán, ubicado a un costado del camino al Saucillo, a unos tres kilómetros del Macrolibramiento hacia el oriente. De acuerdo con las autoridades, tenían aproximadamente 15 días de evolución cadavérica.

LS