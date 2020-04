Cuatro de cada 10 familias no pueden trabajar o estudiar desde sus hogares

Gabriela tuvo que cerrar su estética ante la contingencia por el coronavirus, debido a que el giro es considerado como no esencial. Pero la estética la instaló en su casa, en Tlajomulco, y al no tener cómo pagar la renta no solo perdió su negocio, sino también el hogar donde vivía con sus dos hijos.

Para ayudarla, sus padres le prestaron un cuarto en su casa para alojarse con su familia.

Sin embargo, la casa de los papás de Gabriela no cuenta con internet y sus hijos, quienes cursan el quinto grado de primaria, no pueden seguir las clases en línea propuestas por la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Educación Jalisco para continuar con el ciclo escolar.

“El otro día mandé a mi hijo a la tienda y ahí se encontró a un compañero que le dijo que la maestra les había mandado una guía por internet, pero nosotros no sabíamos porque no tenemos cómo conectarnos”, expresó.

El caso de Gabriela no es aislado, pues en Jalisco, en promedio cuatro de cada 10 familias no pueden cumplir con las disposiciones para hacer frente a la contingencia tomando clases en línea o haciendo “home office” debido a que en sus hogares no cuentan con acceso al ciberespacio.

De acuerdo con datos de la última Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH), presentada en 2019 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), se revela que 1.4 millones de hogares jaliscienses disponen de internet, es decir, 60.9% de hogares con conexión a la red.

La coordinadora de Diseño Educativo en el Sistema de Universidad Virtual (SUV) de la Universidad de Guadalajara, Carmen Coronado, refirió que el obstáculo no solamente es que cuatro de 10 familias no accedan a la web, sino que no todas las familias cuentan con más de una computadora, la cual debe ser compartida por todos sus integrantes.

La ENDUTIH de 2019 registró que en Jalisco apenas la mitad de hogares tiene acceso a un ordenador.

