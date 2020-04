“Los enfermeros también tenemos miedo de contagiarnos o contagiar a nuestras familias”

Desde hace poco más de tres meses que Andrea labora como enfermera en la clínica 110 del IMSS, ubicada en la zona de Oblatos, en Guadalajara.

Este es su primer empleo en el área médica luego de que el año pasado terminó su licenciatura y prácticas profesionales, pero ella nunca pensó que una vez laborando se iba a enfrentar a una pandemia como esta tan pronto.

“Sí imaginaba que algún día podría enfrentarme a algo así, pero nunca creí que fuera a ser tan pronto. Tenía mucho miedo de no saber cómo reaccionar o qué hacer. Cuando llegó el primer paciente COVID-19 a la clínica me dio mucho miedo, igual a mis compañeros porque no estábamos preparados, pero ahora estoy segura que si cada quien hace su parte pronto podremos salir de esto”, expresó.

Andrea lamentó las agresiones que distintas personas han tenido en contra de compañeras suyas y personal médico , pues aseguró que así como la ciudadanía tiene miedo de contagiarse, el personal médico también teme por lo mismo. “También somos humanos, también sentimos miedo de contagiarnos o contagiar a nuestras familias, pero seguimos trabajando por todos los pacientes que nos necesitan”, añadió.

Andrea explicó que la mayoría de enfermeros, como ella, llevan dos uniformes al trabajo, pero la gente lo desconoce, por lo cual las personas no deben temer en la calle al tener contacto con ellos.

“No solemos salir a la calle con el mismo uniforme que atendemos a los pacientes. Para nosotros es más sencillo usar uniformes durante los traslados porque están hechos con materiales especiales que, si los metemos al cloro o a desinfectantes, no les pasa nada, en comparación de que si metemos nuestros pantalones de mezclilla o nuestra ropa normal, por eso no todos salen como civiles”, dijo.

Hasta la noche de ayer sábado, las agencias del Ministerio Público, especializadas en atender las denuncias del personal médico que ha sido objeto de agresiones durante la contingencia sanitaria por el COVID-19, habían recibido un total de 17 casos, los cuales se encuentran en etapa de investigación.

Ayer la Fiscalía Estatal informó que un hombre fue sometido a proceso al ser señalado como agresor en una de las denuncias presentadas ante dichas agencias del MP.

