Tren Ligero detiene su servicio por falta de electricidad

El Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR) informó que el servicio de la Línea 1 del Tren Ligero se encuentra suspendido debido a la falta de suministro eléctrico en la estación Periférico Sur. La dependencia indicó que se implementó servicio provisional de la Estación Auditorio hasta Juárez mientras personal trabaja para restablecer la operación.

Usuarios que se quedaron varados en la estación refirieron que la intensa tormenta en la zona ocasionó afectaciones en el servicio eléctrico, pues la luz se fue alrededor de las 18:00 horas. Al momento se desconoce cuándo se restablecerá el servicio.

En tanto, se registra lluvia intensa al sur del Área Metropolitana, en ITESO, Periférico Sur, Toluquilla, Michel González, Adolf Horn, Camino Real, Palomar, Santa Anita, Bugambilias, San Agustín y alrededores. También se reportaron árboles caídos en el cruce de 8 de julio y Legazpi y en Periférico Sur con dirección a Carretera a Chapala.

En la zona de Plaza del Sol y las Águilas, en carretera a Saltillo y Las Cañadas se registra lluvia de moderada a fuerte, en Zapopan. Además, se reportan ecos de lluvia de moderada a fuerte en las zonas Minerva e Industrial en Guadalajara, así como en Tlaquepaque y Tlajomulco.

A las 8.08 de la noche SITEUR informó que el servicio ha sido restablecido en su totalidad tras la falta de suministro eléctrico en la estación Periférico Sur.

