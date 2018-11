Cruz Verde prevé reactivar convenio con Seguro Popular

Luego de tres años que se deshizo el convenio entre la Cruz Verde tapatía con el Seguro Popular, el organismo municipal buscará restablecerlo para beneficiar a los usuarios. Sin embargo, se debe esperar a que entre en funciones el próximo titular de la instancia federal.

El titular de Servicios Médicos de Guadalajara, Miguel Ángel Andrade Ramos, destacó que se espera concretar el acuerdo a principios del próximo año, pues ya se cuenta con tres unidades médicas certificadas.

“Consideramos que ahora, con los nuevos cambios y las nuevas disposiciones, tenemos que buscar ese convenio”.

Por su parte, Héctor Raúl Maldonado, director general de la Delegación Jalisco del Seguro Popular, dijo que sostuvieron diálogos con el anterior titular de Servicios Médicos, Fernando Petersen, pero los tiempos no fueron suficientes para cristalizar el trato antes de la salida de la anterior administración.

El funcionario explicó que los problemas entre ambas instituciones comenzaron durante la gestión de Ramiro Hernández, ya que se brindó atención a las personas sin que hubiera un convenio firmado.

“La realidad es que, en términos de las reglas de operación vigentes, una institución que le dé el servicio a mis afiliados y no tenga contrato, no le voy a pagar. Así sea mi afiliado y me demuestre que se hizo lo que necesitaba el paciente”.

Servicios en la Cruz Verde Guadalajara van a la baja

Desde 2015, año en que no se renovó el convenio entre la Cruz Verde Guadalajara y el Seguro Popular, la cantidad de servicios que las unidades médicas tapatías han brindado, entre los que se encuentran consultas, cirugías, atención prehospitalaria, estudios, radiografías, entre otros, han ido a la baja.

Esto sucede a pesar de que hay usuarias, como María Arcelia Vázquez, que consideran que la atención que se ofrece actualmente es de calidad. Ella acudió a uno de los inmuebles del organismo para atenderse una fractura de tobillo y quedó satisfecha.

Como respuesta a una solicitud de información, vía Transparencia, el municipio indicó que los procedimientos que más han disminuido son los estudios de laboratorio. Pasaron de 16 mil mensuales, en promedio, a 11 mil en la primera mitad de este año.

En el documento también se señaló que en 2017 las cirugías realizadas por la Cruz Verde de Guadalajara fueron mil 299 menos que en 2015, año en que se llevaron a cabo más de cuatro mil 400 procedimientos quirúrgicos.

Además, esto ocurre a la par de que los Servicios Médicos de Guadalajara han logrado acreditar a tres de las cinco unidades médicas que administran: “Delgadillo Araujo”, “Ruiz Sánchez” y “Leonardo Oliva”.

“Son unidades donde contamos con quirófanos y donde por norma podemos brindar, sin ningún problema, la atención a beneficiaros del Seguro Popular”, explicó Miguel Ángel Andrade Ramos, titular de los Servicios Médicos tapatíos.

Entre consultas por urgencias y medicina tanto general como de especialidad, la Cruz Verde de Guadalajara documentó casi 135 mil servicios en los primeros siete meses del 2018. Además, Andrade Ramos acentuó que cada día se llevan a cabo entre 100 y 150 viajes en ambulancias del organismo.

Programa de atención en hospitales privados

Héctor Raúl Maldonado, titular de la delegación Jalisco del Seguro Popular, apuntó que también cuentan con un programa con hospitales privados para gastos catastróficos como cáncer, infartos, trasplantes o VIH.

Irma contó que hace unos años, cuando padeció cáncer de mama, el Seguro Popular cubrió los gastos.

En los últimos seis años, el número de afiliados al Seguro Popular en Jalisco aumentó en 700 mil personas, por lo que actualmente hay más de cuatro millones de derechohabientes en la Entidad, de los cuales aproximadamente la mitad se concentra en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Edith Uribe cuida a su madre, Irma Leonor Fletes, atendida en la Unidad de Urgencias Médicas “Dr. Jesús Delgadillo Araujo”. EL INFORMADOR/F. Atilano

Prevén invertir hasta 40 mil tras cirugía

Irma Leonor Fletes descansaba en una cama de la Unidad de Urgencias Médicas “Dr. Jesús Delgadillo Araujo”. Edith Uribe Fletes, su hija, estaba junto a ella, cuidándola. Irma tiene 73 años y desde hace cuatro tiene problemas en una de sus rodillas. Llegó el pasado viernes para someterse a una cirugía en la que le pondrán una prótesis. Edith estima que tendrá que desembolsar unos 40 mil pesos.

Según lo establece la Ley de Ingresos del municipio, debe pagar la operación, el tiempo que dure hospitalizada y otro tipo de cuidados.

Dicha ley marca que una operación en la rodilla tiene un costo de mil 584 pesos, mientras que cada día de hospitalización oscila entre 111 y 219 pesos, según se trate de un servicio general o de terapia intensiva.

Del otro lado del pasillo se encontraban Fulgencio Gómez y su hijo Marco Antonio. Un par de semanas atrás, Marco Antonio fue atropellado por un automóvil mientras cruzaba una carretera.

Fue necesario operarlo de una pierna. A pesar de que cuentan con cobertura de parte del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), decidieron solventar el costo del material utilizado en la operación.

El titular de Servicios Médicos de Guadalajara, Miguel Ángel Andrade Ramos, explicó que si se tuviera un convenio con el Seguro Popular, los gastos estarían cubiertos.