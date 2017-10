Cruces Mada defiende su gestión como secretario de Salud

Antonio Cruces Mada, ex secretario de Salud del Estado de Jalisco, participó la mañana de este martes en el foro “Salud Pública y Cohesión Social”, en el que destacó la importancia de la salud como un eje rector para la creación de políticas públicas.

Durante el foro, convocado por la Agrupación Política Nacional (APN) Confío en México, también expuso los obstáculos y los inconvenientes a los que se enfrentó durante la gestión de su cargo en el Gobierno jalisciense, además de defender las acciones llevadas a cabo durante la misma que lograron impulsar la salud pública.

Además, puntualizó que los obstáculos económicos a los que tuvo que enfrentarse, como los adeudos millonarios en el sector salud y la falta de medicamentos, fueron producto de la falta de financiamiento, ocasionado por malas prácticas llevadas a cabo por su homólogo durante la administración de Emilio González Márquez.

“Una de las problemáticas fuertes del sistema de salud es el financiamiento, mientras no tenga financiamiento y no tenga los recursos necesarios es imposible que camine”, manifestó el ex secretario.

Tan sólo en el rezago económico en la nómina de trabajadores de la salud, la pasada administración alcanzó un total de dos mil 500 millones de pesos, motivo por el cual se congelaron varias plazas federales para realizar un ahorro que les permitiera salir de esta deuda.

Dijo también, que la pasada administración sólo presentó un adeudo de solamente 400 millones de pesos, cuando en realidad se tenían otros rezagos “escondidos en un cajón” y fue hasta la entrada de su gestión que debió presentarlos, aumentando así la deuda conocida a más de tres mil millones de pesos, razón por la que le fue señalado que a su entrada, la deuda conocida había aumentado.

“Este fue el primer señalamiento que se hizo a mi persona, cuando dicen, -llegó Cruces y aumentó la deuda- cuando lo único que hicimos fue poner los números reales que nos obliga la ley, además con un sentido de responsabilidad de no dejar a los empresarios en un sentido de indefensión”, dijo Cruces Mada.

Agregó que para el 2016, luego de un plan de austeridad, quedaron en un cierre de dos mil 200 millones de pesos, si embargo, por el déficit natural de nómina volvieron a subir a dos mil 500 millones de pesos. Aunque luego de una re ingeniería de personal, la inyección de mil 500 millones de pesos por parte del Gobierno del Estado para pagos de pasivos, sólo deja una deuda de mil 500 millones de pesos.

El ex secretario dijo también que también que durante su administración nunca hubo situación alguna que opaque su propósito de presentarse como pre candidato para la gubernatura de Zapopan, por el contrario, destacó que su administración termina con una de las mejores calificadas en materia de transparencia.