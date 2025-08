Feria de la Miel en Zapopan 2025: Estas son las fechas y sede

A fin de crear conciencia ambiental y fomentar el consumo de miel local, la Asociación Ganadera Local de Apicultores de Guadalajara anunció la llegada de la Cuarta Feria de la Miel en Zapopan.

Incluso sin ayuda del Gobierno Federal, como es el caso de Yucatán y Campeche, quienes reciben apoyos para la producción, el estado de Jalisco ha logrado consolidarse como el tercer lugar nacional en producción de miel, alcanzando a recolectar en 2024 más de 6 mil 300 toneladas.

Es bajo este contexto, y con el objetivo de fortalecer la apicultura local, que la asociación organiza la Feria de la Miel, en la cual, además de comprar productos derivados, puedes ser parte de talleres informativos, catas, charlas y más actividades pensadas para toda la familia.

Esta cuarta edición comenzará a partir del viernes 8 de agosto y se extenderá hasta el domingo 10 del mismo mes, en la plaza situada afuera de la estación Zapopan de la Línea 3 del Tren Ligero , en un horario de 10:00 a.m. a 8:00 p.m.

El secretario tesorero de la asociación, Raúl Bravo, destacó que, más allá de las ventas, se busca difundir la importancia que tienen las abejas para el medio ambiente y qué tipo de acciones se pueden realizar para cuidar el entorno y preservar su hábitat.

"Sin abejas no hay polinización. Sin polinización no hay alimentos y, sin alimentos, no hay vida", aseguraron los apicultores.

Por su parte, el presidente de la Asociación Ganadera Local de Apicultores de Guadalajara, Alfonso Díaz León, compartió la dura crisis que enfrentan actualmente los apicultores y las abejas ante la latente amenaza del uso indiscriminado de plaguicidas.

Bioquímicos permitidos por las autoridades federales, como el glifosato —según apuntó—, son los responsables del "colapso de las colmenas", ya que desorientan a las abejas, volviéndoles imposible el regreso a casa, lo que provoca que mueran fuera de la colmena.

También puedes leer: Esta es la razón por la cual se forman fuertes tormentas en algunas colonias: IAM

"Hoy ha ocurrido el colapso de las colmenas y se ha generado en Jalisco esta afectación, en donde no descubres qué les pasó a tus colmenas. ¿Por qué? Porque los bioquímicos y los químicos que se utilizan atacan directamente el sistema nervioso central de las abejas", afirmó Díaz León.

La cuarta edición de la Feria de la Miel busca ser un espacio de aprendizaje, reconocimiento y, sobre todo, concientización sobre el profundo impacto que tienen las abejas y la polinización en el equilibrio del ecosistema y el desarrollo natural.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

XP