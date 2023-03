A pesar de que el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) informó que será a partir del 6 de abril cuando habrá cortes del servicio en más de mil colonias de la Zona Metropolitana de Guadalajara ((ZMG), algunas viviendas ya comienzan a tener desabasto de agua e incluso ya están solicitando el servicio de pipas privadas.

Entre las colonias que ya tienen problemas de abastecimiento están Conjuntos Habitacional Parque Santa María en Tlaquepaque y colonia Atlas en Guadalajara, cuyos habitantes señalan que el organismo no les da solción a la problemática.

Víctor Silva e Hilda Aguilar vecinos de la colonia Conjuntos Habitacional Parque Santa María en San Pedro Tlaquepaque detallaron que desde el pasado fin de semana comenzaron con el problema.

“Nosotros detectamos que nos comenzó a faltar agua hace una semana en el puente e imaginamos que el Siapa había hecho un recorte porque la gente sale de vacaciones, seguramente no había agua desde hace días, nos terminamos el tinaco y fue que nos dimos cuenta. Nos dijeron que no había suficiente agua para el bombeo, y no creo que haya fecha para que se restablezca”, dijo.

Aguilar explicó que fue solicitando casa por casa apoyo para que les llenaran los tinacos con el servicio de pipa, la cual por los 10 mil litros cobra 800 pesos y que alcanza para 10 u 8 casas.

“Me fui casa por casa a preguntar, tenemos dos meses habitando aquí y conseguí a vecinos de la cuadra, todos estamos necesitados, dijeron que sí y ya está aquí la pipa de servicio privada para llenar, nos cobra 800 pesos, por la pipa completa para llenar los tinacos”, destacó.

Lupita, también de la misma colonia en Tlaquepaque, destacó que ya es casi una semana sin el servicio completo de agua y que no han podido llevar a cabo acciones diarias de limpieza.

“Tenemos más de ocho días que no tenemos agua y nos cae muy poca en la noche, no tenemos ni para lavar los trastes, no tenemos ni para el baño, ojalá que el Siapa haga algo porque no podemos estar así sin agua, es desesperante para todo uno necesita el agua. Lo hemos tenido varias veces el problema y que no nos dejen sin agua, estamos al día de los pagos, estamos conscientes de que ya tenemos poca agua en Guadalajara, y para eso pagamos, es conveniente que nos den soluciones”, sentenció.

Eduardo Valencia, de la colonia Atlas en Guadalajara, destacó cómo es que han ido agilizando esta carencia de agua en estas fechas, pues en conjunto los residentes de su condominio solicitan pipas.

“Que recuerde comenzó por el día 21 y fue que comenzamos por acá la colonia Atlas, detonó esto y nos organizamos como vecinos, hasta esto que el Siapa nos atendió con pipa. La ventaja es que estamos cerca de la dependencia, somos un coto, y la pipa se repartía entre todos, tenemos nosotros unas 5 o seis semanas, esto ya es año con año y es el mismo patrón, cortan por la noche y regresa en la mañana, hay fines de semana que lo cortan. Nadie quiere asumir el costo político. Como solución reciclar aguas jabonosas de lavadoras etcétera para el uso en baños”, detalló.

Por su parte, el área de comunicación del Siapa informó que está investigando la ausencia de agua o mayor flujo en estas zonas.

El miércoles pasado el director técnico del Organismo de la Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Carlos Enrique Vite, afirmó que las presas Calderón y La Red, que abastecen a la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) cuentan con el agua suficiente para garantizar el abasto durante la temporada de estiaje.

Y compartió que los embalses bajan su nivel en abril y mayo, en el periodo de estiaje más severo, pero sin llegar a parámetros críticos y que a partir de junio con las lluvias se comiencen a normalizar; el Lago de Chapala también está en su curva media.