Vecinos del fraccionamiento Parques del Castillo bloquearon el tránsito de la carretera Guadalajara – El Salto, en protesta por la falta de agua que los aqueja desde hace tres días. Aunque el ayuntamiento de El Salto se comprometió a resolver la exigencia desde el jueves, el servicio no se había restablecido y por ello se convocó al cierre de la vialidad.

La violencia se hizo presente, luego que policías municipales y un grupo de quejosos se agredieron. El saldo de esta trifulca fue una mujer detenida.

Los manifestantes también frenaron el paso de vehículos de carga y transporte de personal de las naves industriales que hay a los alrededores. Afirmaron que si bien el problema se agravó hace tres días, tienen meses batallando con el suministro; pues sólo llega agua algunas horas del día y carece de presión.

“Tenemos mucho con esto y no se vale, nosotros pagamos por un servicio que no se nos da, no de manera digna. Hemos platicado con la gente del ayuntamiento y nos dicen que ya se va a resolver, que ya se harán las reparaciones y nada. Antes de menos teníamos el chorrito, ahora ni eso”, expresó Joséfina Rayas, una de las afectadas.

El grupo conformado por aproximadamente 60 personas portaban pancartas donde demandaban la resolución del conflicto hídrico.

Un funcionario municipal que acudió a la manifestación afirmó a vecinos que el tema ya se trabaja y que laboran para restablecer el servicio lo más pronto posible. Una falla mecánica en el sistema de bombeo sería la causante del problema.

Los quejosos presentaron un documento que data de agosto del año pasado donde había compromisos firmados por las autoridades en el tema de agua. Se afirmó que Cima Serena y Villas de Guadalupe también tienen problemas con el suministro.

El embotellamiento se presentó en ambos sentidos de la carretera a El Salto, hacia el norte llegaba hasta el Nuevo Periférico, mientras que hacia el sur inicia en San José del Castillo.

