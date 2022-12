La Fiscalía Anticorrupción de Jalisco informa que este año cierra con siete ex funcionarios de primer nivel en la cárcel, seis de los cuales están en prisión preventiva porque todavía falta la apelación y el amparo: Francisco de Jesús “N”, ex presidente del Consejo de Administración del Ipejal; Tito “N”, ex titular de la Comisión Estatal del Agua; José Eduardo “N”, ex subdirector de Tecnologías del SIAPA; José Félix “N”, ex servidor público del SIAPA; Susana “N”, auxiliar contable del Comude Guadalajara, así como Fidel Armando “N” (en calidad de prisión preventiva domiciliaria), ex directivo del Ipejal. Además, Antonio “C”, ex secretario de Salud, quien recibió una condena de nueve años, la más alta hasta el momento.

El fiscal Gerardo de la Cruz Tovar destaca que, tras cinco años de trabajo, al fin lograron procesar a funcionarios de primer nivel, principalmente por delitos de peculado, desvío y enriquecimiento ilícito. “Hemos logrado detener a 21 personas… y por lo menos 14 han estado en prisión preventiva. Tenemos a dos ex secretarios en prisión, pero hemos tenido a seis secretarios vinculados. También un juez vinculado a proceso”.

Recuperan 13.4 MDP por daños al erario estatal

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción informó que gracias a los acuerdos reparatorios alcanzados con funcionarios procesados, se han logrado recuperar más de 13.4 millones de pesos (MDP) por daños, que corresponden a siete millones 879 mil 985 pesos, más 5.6 millones de pesos vía extrajudicial, los cuales se han pagado a las víctimas directas, sean personas o dependencias públicas, afectadas por la actuación de los servidores públicos, anotó el titular de la fiscalía, Gerardo Ignacio de la Cruz Tovar.

Dice que hay ocasiones en que el particular que resulta afectado sólo quiere llevar a los infractores ante el juez, pero en esos casos buscan que los donativos se hagan a asociaciones civiles, como Nariz Roja o Cruz Roja. “Para que el servidor público sepa que tiene un costo obrar de una manera inadecuada. Un total de 41 personas han estado vinculadas y gracias a la reparación del daño han logrado tener una suspensión condicional de proceso”.

Sobre casos grandes, como los desfalcos a la Secretaría de Salud y al Instituto de Pensiones, dijo que ambos siguen en proceso. “En Salud son inversiones fallidas por cerca de 600 millones de pesos, allí ya tenemos personas vinculadas. La otra que son mil 200 millones de pesos está próxima a entregarse al juzgado. Son carpetas donde está concluida la investigación inicial”.

Subrayó que en Pensiones también hay personas vinculadas por nombramientos y pensiones irregulares, así como compras a sobreprecio. “En Salud tenemos a los principales actores vinculados y en prisión preventiva”.

Agregó que en Comisión Estatal del Agua, donde se señala un desfalco por 150 millones de pesos, la primera carpeta de investigación por 58 millones de pesos ya está judicializada “y tenemos al director general en prisión preventiva. Es el tema del primer caso en Jalisco de enriquecimiento ilícito, que es un servidor público del SIAPA”.

Por último, destacó el reciente caso de una servidora pública del Comude de Guadalajara, quien transfirió dinero de la dependencia a su cuenta personal.

“Esa fue una investigación que inicia el órgano interno de control, pero la lleva a cabo en este año, por lo tanto es de esta administración. Se denuncia en julio y en diciembre se vincula a proceso”.

Punteo

Se acerca a la gente

El fiscal anticorrupción remarcó que en su plan de trabajo presentado ante el Congreso estatal se dio a conocer que necesitaban 15 agentes del Ministerio Público para dar mayores resultados.

Dijo que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción cuenta con dos Agencias Regionales, una en Puerto Vallarta y la otra en Zapotlán el Grande, con las que atiende a casi 50 municipios del Estado, y anunció que se trabaja para abrir en 2023 la tercera sede regional en la zona de Los Altos.

También realizaron la “Caravana Anticorrupción”, con el objetivo llevar los servicios de la Fiscalía Anticorrupción a todas las regiones del Estado, con visitas a 54 municipios este año.



Llevan a un juez al banquillo de los acusados

El fiscal anticorrupción destacó que se llevó al banquillo a un juez de control del sistema acusatorio, a los cuales no se había tocado a nivel nacional, ya que solamente se había investigado a jueces tradicionales. “No habíamos logrado vincular a ninguno. Hemos formulado imputación en contra de cinco, finalmente se rompió ese cerco que se tenía y logramos vincular a uno”.

Explicó que el caso se dio porque resolvió yendo en contra de las constancias. “Hay cuestiones que se pueden entender como un error judicial pero hay ocasiones en donde deliberadamente favoreces a una de las partes, en este caso la ley lo contempla como delitos cometidos en la administración de justicia”.

Dijo que hay otros dos asuntos relevantes relacionados con Ministerios Públicos en donde también fallaron en su actuar. Uno de una joven wixárika donde un médico fingió una autopsia, y el Ministerio Público no investigó como debía. “Cuando vinieron las denuncias, retomamos el caso Fiscalía del Estrado y nosotros. Ellos lograron acreditar que era un parricidio, y nosotros vinculamos al Ministerio Público y al médico”.

Y añadió que también en Puerto Vallarta se fingió un atropellamiento con la finalidad de cobrar un seguro. “No había autopsia y está vinculado el médico y el Ministerio Público, que no llevaron a cabo la labor, mientras la Fiscalía del Estado investiga un posible fraude”.



Telón de fondo

Hay más investigaciones contra ex secretario de Salud

Gerardo Ignacio de la Cruz Tovar afirmó que Antonio “C”, ex secretario de Salud, es el funcionario que más trabajo ha dado en la Fiscalía Anticorrupción. Hasta el momento han conseguido una sentencia en procedimiento abreviado y otra sentencia en juicio, “que logramos la pena máxima que hemos podido aplicar en un delito por hecho de corrupción que son nueve años”.

Comentó que en algunas carpetas de investigación relacionadas determinaron que los asuntos eran administrativos y se mandaron a esa área; lo mismo en los temas federales. Pero adelantó que lo tienen vinculado con otra carpeta de investigación, la cual tiene que ver con viajes desarrollados sin que el Estado tuviera información.

“Pudimos acreditar que estaba en el extranjero en algunas ocasiones, mientras cobraba aquí su salario, eso lo consideramos como peculado”.



CT