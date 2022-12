El factor común en los tres casos de empresas financieras que han defraudado a sus clientes en Jalisco es que los atraen con ofertas de rendimientos que no se otorgan en los bancos. Y la alerta es que la ambición por tener mayores ganancias en el corto tiempo amplía el riesgo de caer en movimientos fraudulentos. Por eso los testimonios de afectados por Asesores Jurídicos Profesionales (AJP), Green Oceans Inc. y Creso coinciden en lo anterior: los pagos de intereses fueron constantes durante algún tiempo, hasta que se consumó el delito y los dueños se esfumaron junto con sus patrimonios.

Ante esos casos, la Condusef pide a la población evitar mecanismos informales de ahorro e inversión, como tandas, guardar dinero en efectivo y entregarlo con la promesa de retribuciones con altos porcentajes de retorno o ser parte de “pirámides”.

Recientemente surgió el caso de la empresa Creso: “Dicen que el dueño argumentó que, a partir de lo de AJP, muchos inversionistas se empezaron a salir y, al tener que regresarles ese dinero, se complicaron los pagos para los demás. En mi caso, todo iba normal, hasta que ya no me contestaron. Perdí mi dinero”, comentó uno de los afectados.

Esos delitos han detonado de enero a octubre de este año un récord por fraudes en Jalisco: siete mil 295 carpetas de investigación.

La Condusef recomienda revisar que las empresas estén en su Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros.

Autoridades invitan a informarse o a denunciar casos sospechosos de instituciones financieras. EL INFORMADOR/Archivo

Repuntan las denuncias por fraudes en Jalisco

Las carpetas de investigación abiertas por el delito de fraude aumentaron 15% en los primeros diez meses de 2022, en comparación con el mismo periodo del año pasado. Según los registros del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), hasta octubre pasado iban siete mil 295 querellas presentadas por este delito, en ese mismo corte del 2021 hubo seis mil 342 denuncias.

La incidencia de fraude seguirá creciendo luego de que estalló un nuevo caso de una financiera con señalamientos de incumplimientos de pagos. Clientes de la empresa “Creso” denunciaron que desde finales de noviembre dejaron de recibir reporte de sus inversiones y los representantes de la financiera no los atienden, pues habrían salido del país.

“En mi experiencia hasta noviembre fue cuando ya me dejaron de pagar los intereses y ya se desaparecieron. Yo sí ya presenté una denuncia, la verdad espero poco, el abogado me dice que son muy bajas las posibilidades de recuperar algo de lo que se invirtió. Presenté la denuncia por un tema de hacer lo que me toca, aunque sea muy complicado recuperar el capital”, comentó uno de los afectados.

Extraoficialmente se refiere que son unos 600 afectados con el cierre de la empresa Creso y un monto aproximado de 800 millones de pesos de capital en riesgo. El caso de esta financiera se suma a la lista de lo sucedido con Asesores Jurídicos Profesionales (AJP) y Green Oceans Inc; que habrían defraudado a miles de socios y causando afectación en su patrimonio por millones de pesos.

Con un promedio de casi 24 denuncias diarias por fraude, Jalisco ocupa el tercer lugar nacional en incidencia de este delito. Las cifras reportadas superan a lo sucedido en el mismo periodo del año pasado, y de mantenerse la tendencia este año se romperá el récord en carpetas de investigación abiertas por esta causa.

En el panorama nacional, hasta octubre se acumularon 86 mil 340 denuncias de fraudes; en 2021 fueron 95 mil 198 querellas por esta causa. La Ciudad de México y el Estado de México son las entidades federativas con mayor registro de este delito.

Jalisco, tercer lugar nacional en 2022 Estado Carpetas de investigación Ciudad de México 17,679 Estado de México 11,241 Jalisco 7,295 Chihuahua 6,222 Nuevo León 5,112 Puebla 4,060 Guanajuato 3,453 Querétaro 3,241 Veracruz 3,010 San Luis Potosí 2,224

Fuente: (SESNSP)

De enero a octubre de este año se han presentado siete mil 295 querellas por delito de fraude en Jalisco. EL INFORMADOR/Archivo

Claves del delito

La empresa “Creso” defraudó a aproximadamente 600 inversionistas este año

Las inversiones “milagro” ofrecen rendimientos completamente fuera de mercado. Se han documentado casos en los que ofrecen 6%, 8%, 10%, o hasta más en forma mensual e inclusive hasta ofrecen estos rendimientos de manera compuesta.

Este tipo de inversiones operan vía el esquema Ponzi, que es fraude mediante el que los estafadores consiguen pagar los intereses de una inversión mediante el mismo dinero invertido o con el dinero de nuevos inversores.

En un sistema Ponzi una persona (física o jurídica) ofrece gran rentabilidad a inversores, gracias a lo que consigue fácilmente convencer a la gente para que se le preste capital para ser invertido. Los intereses del dinero depositado o prestado son pagados con el dinero que invierten los nuevos clientes.

El esquema funciona hasta que deja de entrar dinero. En ese momento se desmonta el entramado que deja a los estafados sin el ahorro que habían invertido.

La mejor forma de no caer en un sistema Ponzi es desconfiar de rentabilidades demasiado altas con respecto a las que ofrece el mercado.

con respecto a las que ofrece el mercado. Es común que en su material promocional de las inversiones milagro no explican a detalle cómo logran los altos rendimientos y son vagos sobre sus estrategias de inversión. No especifican en qué invertirán o cómo lo harán.

Las inversiones milagro se hacen a través de empresas o personas no autorizadas, ofrecen rendimientos fuera de mercado, no aclaran sus estrategias de inversión, no mencionan riesgos, y por lo general tienen estrategias agresivas para obtener clientes.

En México, para proteger a los inversionistas la regulación sobre qué empresas que pueden obtener inversiones del público se precisan en la Ley de Instituciones de Crédito. Tienen reconocimiento instituciones de crédito como bancos, y demás intermediarios financieros autorizados como Casas de Bolsa.

GUÍA

Ola de afectados

Tras la ola de denuncias en contra de la empresa Asesores Jurídicos Profesionales (AJP), el número de carpetas de investigación por fraude despuntó y hasta el último reporte de la Dirección General de Delitos Patrimoniales y Financieros de la Fiscalía del Estado las afectaciones ascenderían a mil 035 millones 835 mil 740 pesos.

La empresa AJP provocó afectaciones a mil 163 personas que han presentado esas denuncias penales ante la Fiscalía y reclaman más de mil millones de pesos.

El propietario de AJP, Luis Oswaldo Espinosa se quitó la vida el 6 de agosto, luego de publicar un video en redes sociales en el que pedía no responsabilizar a su familia.

El segundo caso de presunto fraude masivo fue el de la empresa Green Oceans Inc. que habría afectado el patrimonio de unas 800 personas.

Gonzalo Rioles Briseño, uno de los perjudicados por Green Oceans Inc comentó que la empresa les ofrecía 20% de intereses mensuales.

En el programa de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo (MIDE) Jalisco proyectó como meta cerrar este año con siete mil 933 denuncias por este ilícito, lo que representaría una disminución del 1% en comparación con 2021, que cerró con ocho mil 013 investigaciones abiertas.

La Norma Técnica para la Clasificación de Delitos del Fuero Común especifica que el delito de fraude se refiere al engaño o acción de mala fe, a fin de obtener de manera ilícita para beneficio propio o de un tercero alguna cosa o alcanzar un lucro indebido en perjuicio o menoscabo del ofendido, aprovechándose del error en el que éste se encuentra.

Al menos 76 instituciones financieras se han visto afectadas por la suplantación de su nombre comercial, denominación, logotipo o algunos de sus datos fiscales o administrativos, según informó la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef). El móvil es hacerse pasar por ellas y engañar así a sus víctimas.

El modo de operar consiste en solicitar a sus víctimas su información personal por medio de mensajería de WhatsApp. También piden anticipos de dinero en efectivo o depósito a una cuenta bancaria.

SABER MÁS

Jalisco se encamina a tener un año récord en carpetas de investigación abiertas por el delito de fraude.

Año Denuncias 2022 7,295 (corte a octubre) 2021 8,013 2020 7,205 2019 7,678 2018 7,409 2017 7,423 2016 6,914 2015 6,587

Fuente: (SESNSP)

Los defraudadores llaman a sus víctimas potenciales haciéndose pasar por un familiar. EL INFORMADOR/Archivo

TELÓN DE FONDO

Alertan sobre mecánica usada en fraudes telefónicos

Con motivo de la temporada navideña, los ladrones intentan realizar un fraude bajo la excusa de que son un “familiar” que llega del extranjero u otro estado de la República. El enganche inicia con la pregunta ¿Adivina quién soy? Con ello, sientan las bases de la familiaridad para después llamar a la víctima tío, tía, primo, prima o abuelo.

De acuerdo al Consejo Ciudadano Para la Seguridad y Justicia, el fraude continúa con una conversación para ponerse al día (sondeo) de donde obtienen: nombres, teléfonos, direcciones, ocupaciones e información básica que les permite continuar con el plan de defraudación. Posteriormente, el delincuente dice que está en problemas y que necesita ayuda, pide uno o varios depósitos, que la víctima entrega con la esperanza de ayudar a su familiar.

Indica que en 60% de los casos la petición de ayuda es de mujeres y 40% hombres, 50% de las solicitudes se concentran en personas de 31 a 60 años. En este año se han abierto 47 carpetas de investigación por este delito con el apoyo del Consejo Ciudadano.

Alejandro (nombre ficticio) narra que le llamaron haciéndose pasar por su primo Ricardo, que está en Canadá, quien le enviaría un paquete a través de la empresa de mensajería DHL y le pidió ayuda con un depósito para liberar la carga.

Más tarde le llamaron supuestamente los de la compañía, una persona que se identificó como Miguel Ángel, que le brinda el número de cuenta a la cual va a depositar.

Finalmente, Alejandro realizó un depósito de $20 mil pesos en una sucursal bancaria y esperó ser contactado para avisar que ya estaba listo el pago. Nunca más le volvieron a llamar.

El Consejo Ciudadano recomienda: mantener la calma, colgar y tratar de localizar al supuesto familiar que llama para corroborar que efectivamente se trata de él, evitar en lo posible negar o confirmar información y reportar a la Línea de Seguridad o Chat de Confianza 55 5533 -5533 para recibir ayuda jurídica, así como psicológica gratuita.