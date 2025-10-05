La tarde de este domingo fue dado a conocer el hallazgo de un torso humano al interior de la Barranca de Huentitán, en la zona donde corre el Río Santiago.

Fueron corredores quienes se encontraban en el Camino a Colimilla, a la altura de la Hidroeléctrica, quienes descubrieron la pieza humana. Avistaron una gran cantidad de zopilotes, y al espantarlos se dieron cuenta de este, por lo cual hicieron el reporte respectivo al número de emergencias 911.

Guardabosques de la Policía de Guadalajara fueron los primeros en llegar al punto, confirmando el hallazgo, por lo que se pidió de inmediato el mando y conducción del Ministerio Público de la Fiscalía Estatal.

Elementos de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara acudieron al sitio para apoyar a la extracción del torso, de quien hasta el momento no se confirmó el sexo o la edad aproximada.

Tras la autopsia de ley que se le practicará en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, a dónde será trasladado tras la extracción, se podrá tener más información sobre ello.

Una de las víctimas de quien pudiera tratarse sería el hombre septuagenario quien se encuentra en calidad de desaparecido desde finales del mes de septiembre, tras haber sido arrastrado por un arroyo en el municipio de Zapotlanejo, y quien es buscado por las autoridades municipales y estatales, hasta el momento, sin éxito.

SV