Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), los desprendimientos nubosos del huracán “Priscilla” —categoría 1 en la escala Saffir-Simpson—, que se localiza al suroeste de Jalisco y al sur de la península de Baja California; el desplazamiento de la onda tropical número 36 sobre el sureste del país; y una circulación ciclónica en niveles altos de la atmósfera en el suroeste del golfo de México, traerán lluvias puntuales intensas —de 75 a 150 mm— en el sur de Jalisco, Colima, y el este y la costa de Michoacán, entre otros estados. En Puerto Vallarta se espera la caída de tormenta.

A esta lloverá hoy, 6 de octubre, en Puerto Vallarta

En la urbe vallartense el cielo permanecerá con nubes y claros, además de temperaturas que oscilarán de los 31 a los 25 grados centígrados y ráfagas de viento Este que correrán a 20 km/h. Por igual, se registra la caída de tormenta —con una acumulación de agua de 1.2 mm— en el 70% de su región durante las siguientes horas:

09:00 AM y 03:00 PM Tormenta (80%) Acumulación de agua de 1.8 mm

También se reporta oleaje de 5 a 6 metros en los litorales de Puerto Vallarta.

¿Dónde se localiza "Priscilla”?

Por último, el SMN reportó que, a las 18:00 horas, “Priscilla” se mantiene como huracán de categoría 1 en la escala Saffir-Simpson y se localiza a 390 kilómetros al sur-suroeste de Cabo Corrientes, en Jalisco, y a 675 km al sur-sureste de Cabo San Lucas, en Baja California Sur. “Priscilla” mantiene un desplazamiento hacia el nor-noroeste a 7 km/h.

Con información del SMN, IAM, y Meteored.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO