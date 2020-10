Coronavirus en Jalisco: Presentan estrategia de “visores ciudadanos” para vigilar protocolos en comercios

Luego de reconocer que el gobierno estatal y los municipales se han visto rebasados en cuanto a la relación inspectores-comercios, este día fue presentada la estrategia “Visor Ciudadano Covid-19”, mediante la cual la sociedad podrá vigilar que se cumplan los protocolos sanitarios para evitar contagios de coronavirus dentro de los distintos negocios de la ciudad.

La estrategia, implementada a través de la Coordinación General Estratégica de Crecimiento y Desarrollo Económico, en coordinación con las cámaras de Comercio, Industrial y restaurantera, busca que, mediante un trabajo conjunto, disminuyan los contagios del virus a través de las medidas ya conocidas, aplicadas específicamente en los sectores de restaurantes, bares y tianguis.

Los inspectores o “visores ciudadanos”, explicaron las autoridades, serán personas inscritas en dichas cámaras que trabajarán de manera voluntaria y serán identificadas mediante gafetes. Los visores, señalaron, podrán hacer apercibimientos verbales a los negocios que, por ejemplo, no respeten los horarios de cierre o los aforos permitidos, no apliquen filtros sanitarios o que sus trabajadores no usen correctamente el cubrebocas.

En caso de no atender lo solicitado por estos inspectores ciudadanos, ellos se encargarán de hacer el reporte a las respectivas cámaras y a las autoridades correspondientes, quienes se encargarán de registrarlos en una base de datos para su posterior identificación, además de aplicar las sanciones debidas.

De acuerdo con el coordinador de Desarrollo Económico, Alejandro Guzmán Larralde, la estrategia se implementó debido a que, reconocen, las autoridades se han visto rebasadas, pues “no son suficientes los inspectores municipales ni estatales para que puedan hacer la vigilancia de las más de 380 mil unidades económicas del Estado”, sin embargo, dijo, la responsabilidad no recae solo en ellos, sino en los empresarios y los ciudadanos.

Larralde indicó que si bien hubo un momento en el cual los jaliscienses adoptaron las medidas de responsabilidad, hubo quienes “aflojaron” los protocolos ocasionando que se diera el repunte de contagios, el cual no puede ni debe continuar pues de lo contrario deberá de aplicarse el “botón de emergencia” y la pandemia “durará mucho tiempo más”.

Los representantes de las cámaras de Comercio, Xavier Orendain; de Industriales, Rubén Masayi; y de la industria restaurantera, Aldo de Anda, coincidieron en que es necesario que los empresarios pongan de su parte y, en conjunto, puedan cumplir con los protocolos ya establecidos para que los negocios ya abiertos puedan permanecer así, y el resto que falta pueda hacerlo pronto.

Por su parte, la presidenta del Consejo Empresarial de Jalisco (Cemjal), Julieta Ángulo, precisó que este mecanismo no es un medio para que los ciudadanos abusen de su rol como guardián, ni para faltar al respeto a ciudadanos que incumplen, sino una invitación para contribuir a que la reactivación económica continúe y los contagios bajen.

Pablo Lemus, presidente municipal de Zapopan, refirió la importancia de aprender de los países que llevan ventaja en tiempo respecto a la pandemia, para evitar volver a los cierres totales de las actividades económicas.

Al respecto Ismael del Toro, presidente municipal de Guadalajara, finalizó destacando la corresponsabilidad entre el cuidado de la salud y de la reactivación económica.

“Una no puede ir sin la otra, cualquiera que tuviera un corte sería completamente desastroso y encontrar el equilibrio entre el cuidado de la salud y el cuidado de nuestra economía no es nada más una responsabilidad de las autoridades y por eso esta participación de la ciudadanía a través de la representación de la iniciativa privada es fundamental”, expresó.

PARA SABER:

Guía para quienes busquen integrarse al Visor Ciudadano Covid-19:

• Observar: Queda pendiente de lo que sucede a tu alrededor en tu colonia, en tu área de trabajo, en la calle, en el parque, en la plaza…

• Comunicar: Cuando encuentres a una persona o negocio que está incumpliendo los protocolos infórmales que eres parte de este proyecto y muestra tu credencial.

• Haz notar: Comparte qué protocolo no está siendo cumplido.

• Huella: Toma foto de la acción que no se está llevando a cabo.

• Comparte: Existe un grupo de Whatsapp por cuadrilla: comparte el lugar, la ubicación y la foto del protocolo que no se realiza. Tu líder de cuadrilla hará llegar esta información al grupo de las autoridades municipales correspondientes.

• Respeta: Ser visor ciudadano no es exponer a quien comete un error, es una persona que busca generar conciencia entre los ciudadanos de nuestro Estado.

