Coronavirus: Las noticias falsas que, probablemente, recibiste por WhatsApp

Aunque las noticias falsas no son algo nuevo en Internet, durante los últimos días de emergencia sanitaria en México por la pandemia de coronavirus COVID-19, algunas han tomado fuerza.

A través de redes sociales y distintos medios de mensajería, en particular WhatsApp, han circulado audios y textos en donde se ha informado de que “se va a decretar el toque de queda” o que habrá “desabasto” en los supermercados.

En este espacio te compartimos algunos de estos rumores que ya han sido desmentidos por las autoridades e instituciones pertinentes.

1.- El Gobierno va a cerrar las carreteras:

Un texto que circula en WhatsApp asegura que “ante la preocupación de que los vacacionistas, con motivo de Semana Santa se trasladen a destinos turísticos” y tengan riesgo de “llevar o traer el COVID-19” se cerrarán carreteras utilizando a la Guardia Nacional, Ejército y Marina quienes, según este mensaje, “podrán detener a las personas que se opongan a las medidas”.

Esta información fue desmentida por fuentes del departamento de Comunicación del Gobierno de Zapopan.

Lo que sí es una posibilidad es la instalación de filtros sanitarios en los ingresos a la Zona Metropolitana o al estado de Jalisco, tal como ya lo determinó el Gobierno de Michoacán el lunes pasado para su territorio.

Cabe mencionar que el cierre de carreteras es una medida drástica pero que no se ha tomado ni siquiera en países donde la pandemia tiene efectos más graves como el caso de España, donde hace unos días el Ministerio del Interior negó que esté evaluando ni preparando ninguna restricción del tráfico.

2.- El SIAPA dejará de trabajar:

Nuevamente, a través del servicio de mensajería instantánea, se ha difundido un mensaje que asegura que "hace un momento acaban de avisar que el SIAPA, a partir del día lunes ya no laborará más por la contingencia" y que, por lo tanto "se va a detener toda obra que está en ejecución".

Esta información fue desmentida por el propio Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado a través de un comunicado, en el que pidieron a los usuarios a no hacer caso de estos mensajes y no compartirlos para evitar crear alarma en la población.

3.- Habrá toque de queda en Jalisco

En distintas redes sociales ha estado circulando un audio en el que un hombre, que nunca dice su nombre pero se dirige a una persona de nombre "Sonia", asegura que fuentes cercanas a Pablo Lemus y al Ayuntamiento le comunicaron que habrá un toque de queda y que, por lo tanto, la gente debe de prevenirse y comprar “todo lo necesario” porque los negocios tendrían que cerrar.

Este audio fue desmentido por Gobierno de Jalisco, así como el Ayuntamiento de Zapopan quienes han negado que se esté pensando en establecer un "toque de queda".

Previamente, ya había circulado otra imagen "fake" que aparentaba ser una publicación en Facebook de TV Azteca Jalisco donde se anunciaba el "toque de queda" en Zapopan y que helicópteros rocíarían desinfectante.

Esta noticia falsa tuvo tanta circulación que incluso la televisora tuvo que aclarar públicamente que para difundir esta noticia falsa alguien ajeno a la empresa usó su imagen institucional de manera apócrifa.

En el mismo sentido, el Presidente Andrés Manuel López Obrador ya descartó que pueda ordenar un "toque de queda" a nivel nacional.

En la conferencia mañanera del pasado 19 de marzo se le hizo la pregunta: "¿Podría haber un toque de queda?". A lo que respondió: "No, ese es otro asunto. No al autoritarismo, no a la discriminación, porque brota todo eso, el clasismo, el racismo, el autoritarismo; ¿qué hacemos nosotros, imagínense, con un toque de queda? Yo respeto la decisión que se tomen en otros países, (pero) nosotros no necesitamos eso".

Evita difundir noticias falsas:

Para evitar ser víctima de este tipo de mensajes falsos, te invitamos a consultar únicamente medios oficiales en donde se dará toda la información pertinente sobre la contingencia de COVID-19.

