Seleccionan al Encuentro Internacional del Mariachi y la Charrería, en el top Best Of The World 2025

National Geographic dio a conocer el día de hoy su selección Best Of The World 2025, donde de la mano de sus expertos en viajes, exploradores, fotógrafos y editores conforma la lista de las experiencias de viaje más emocionantes, significativas y únicas para el próximo año.

En un comunicado la Cámara Nacional de Comercio de Guadalajara informó que Encuentro Internacional del Mariachi y la Charrería , organizado por esta institución desde hace más de treinta años, destaca dentro de los 25 mejores lugares del mundo para viajar , los únicos de México en la lista, posicionando de esta manera nuestra cultura y a nuestro festival en el top global.

“Las calles se llenan de música”, “Eso va a traer mucha alegría”, dijo a CNN Travel, Nathan Lump, editor en jefe de National Geographic.

“Me gusta pensar en BEST OF THE WORLD como la invitación anual de National Geographic para que salgas y explores por ti mismo la increíble diversidad de lugares y experiencias que hay en todo el mundo”, menciona Lump.

“Como organizadores del Festival, nos sentimos muy orgullosos por lo que hemos logrado edición tras edición, ya que con la suma de voluntades nuestro festival continúa ganando prestigio a nivel mundial, donde el mariachi nombrado por la Unesco “Patrimonio Inmaterial de la Humanidad” y nuestro deporte nacional la Charrería, seguirán siendo para todos nosotros un símbolo de cultura y tradición que trasciende fronteras”, dijo el organismo que encabeza Javier Arroyo Navarro.



YC