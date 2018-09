Coordinador del PAN defiende la indemnización de De la Torre

El coordinador de la bancada del PAN en el Congreso del Estado, Miguel Monraz Ibarra, defendió la legalidad del pago que el Poder Legislativo hará al ex director de recursos humanos, José Antonio de la Torre Bravo, quien obtuvo un laudo favorable por despido injustificado.

Monraz Ibarra aseveró que más allá de si es ético o no que un empleado de primer nivel sea indemnizado, se debe revisar que se le despidió sin seguir el proceso adecuado y darle el derecho de audiencia y defensa.

"No es un asunto ético, es un asunto de legalidad, hay distintas formas de pensar y de interpretar; no es un asunto de ética, es un asunto de responsabilidad. Si se retira a alguien de su trabajo debe ser porque incumplió, no porque sea capricho. Más allá de que se le quiera poner algún mote de un partido político, el tribunal decide que había razón, no es un asunto ético sino de legalidad", aseveró.

El coordinador panista evadió reconocer que De la Torre Bravo llegó al cargo administrativo como posición del PAN acordada en la Junta de Coordinación Política. Negó haber presionado para que se aprobara el pago al exdirector.

El presidente de la Comisión legislativa de Administración, Víctor Manuel Tenorio, informó que se aprobó el convenio para liberar el pago al exdirector. Detalló que, aunque la resolución del Tribunal de Arbitraje y Escalafón les ordena pagar cien por ciento de salarios caídos y prestaciones, negociaron para cubrir solo 648,533 pesos, que representa 80% del monto total, refirió que renunció a la reinstalación.

También se aprobó pagar otros dos laudos a empleados que vencieron al Congreso en el tribunal.

La Comisión de Administración avaló estos pagos en sesión del pasado jueves 13 de septiembre, sin hacer público los dictámenes.

José Antonio de la Torre es regidor electo en Zapopan, asumirá ese cargo el primero de octubre, salió del Congreso en septiembre del año pasado tras la disputa que tuvo la bancada de Acción Nacional con el resto de las fracciones parlamentarias por el nombramiento de magistrados. Las diferencias derivaron en la remoción del diputado Miguel Monraz de la Mesa Directiva y el despido de los directores de recursos humanos y servicios generales, que eran posiciones asignadas al PAN.