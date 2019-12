Convierten esquinas en tiraderos de basura

En Santa Tere, en Guadalajara, es común que las esquinas estén atiborradas de bolsas de basura.

El carretón pasa prácticamente a diario por las calles de esta colonia tapatía, alrededor de las 10:00 horas, pero después de su paso los vecinos dejan sus desperdicios.

Por ejemplo, durante un recorrido este medio de comunicación observó que sobre las calles Eulogio Parra y Ghilardi se amontonan los desechos pese a que hay una advertencia en la que les piden no hacerlo.

Lo mismo se documentó en el cruce de Eulogio Parra con General Coronado.

En Arista, Karla Figueroa comenta que está harta de llamarles la atención a los habitantes.

“Hay gente que viene y la tira desde las tres de la mañana para que no los vea. Yo nada más escucho que se bajan del coche. Me he levantado a reclamarles, pero les vale. Buscan una hora en la que no estoy o me la tiran en la noche. El problema es en todo Santa Tere”, dice.

“Esto es todos los días, pasa la basura y a la hora ya hay bolsas porque la gente floja no sale a tirarla cuando pasa”, agrega otra inconforme.

Jorge Antonio, empleado recolector, lamenta que el problema no pueda solucionarse. “La gente no espera el camión, muchos dicen que salen a trabajar, pero la pueden dejar encargada en otro lado”.

Explica que el carretón circula sólo de Oriente a Poniente para poder completar las rutas diarias, pero eso implica que los vecinos de las calles de Norte a Sur tienen dos oportunidades para tirar su basura. “Para eso es la campana. Les avisamos, se asoman y no les cuesta nada”.