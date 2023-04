Aunque este año aumentaron los días con mala calidad de aire y crecieron al doble los episodios de precontingencias y contingencias atmosféricas en la ciudad, los que no tienen redes sociales o internet no pueden enterarse de ello, ya que este medio constató que las siete pantallas informativas no están en operación. Estas se ubican en Loma Dorada, Zapopan Centro, Miravalle, glorieta del Charro, plaza del Sol, Santa Fe y glorieta La Normal.

Miguel Magaña Virgen, investigador de la Universidad de Guadalajara (UdeG), comentó que esto impide que las personas puedan tomar decisiones para contribuir en bajar las emisiones contaminantes o protegerse de ellas. “Y cómo vamos a evaluar el éxito de la verificación vehicular si no conocemos las condiciones de la atmósfera. Por otro lado, tienen 30 años esas pantallas. Alguien podrá vivir en Providencia y pensar que no tiene problema, pero las cuencas atmosféricas son las que nos indican si esa persona está expuesta”.

Pantalla de monitoreo ambiental apagada en el interior de las instalaciones de la planta potabilizadora numero 1 del SIAPA. EL INFORMADOR/A. Camacho

El académico agregó que se deben instalar, como mínimo, otros 15 monitores, y decidir medidas emergentes en las zonas donde el problema de contaminación es más fuerte.

En la gestión pasada, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet) invirtió 20 millones de pesos para la recuperación de estos aparatos y para la mejora de las estaciones de monitoreo. Al respecto, se le preguntó a la Secretaría por qué no están en funcionamiento, desde cuándo y si volverán a operar, pero no respondió.