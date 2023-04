De acuerdo con el Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco (IIEG), de los cinco millones 079 mil 762 habitantes que hay en Zapopan, Guadalajara, Tonalá, Tlajomulco de Zúñiga, Tlaquepaque, Tonalá y El Salto, sólo 778 mil 159 (15%) que viven en el perímetro que miden las ocho estaciones del Sistema de Monitoreo Atmosférico que funcionan actualmente (dos no operan) conocen la calidad del aire que respiran.

Las estaciones que trabajan sin problemas son las de Las Águilas, Centro, Loma Dorada, Miravalle, Tlaquepaque, Vallarta, Las Pintas y Santa Fe. Las de Atemajac y Oblatos tienen todo el año sin brindar información.

Que estos aparatos sirvan ayuda a que los ciudadanos tomen decisiones para cuidar su salud ante una alerta atmosférica como la que se activó el domingo pasado en Zapopan y Guadalajara por un incendio forestal en el Área Natural Protegida (ANP) del bosque de La Primavera. Al menos 244 brigadistas de los tres niveles de Gobierno lucharon contra las llamas y lograron extinguirlas.

La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet) indicó que contaminantes como dióxido de azufre, monóxido de carbono, dióxido de nitrógeno, ozono y partículas suspendidas disminuyen la capacidad pulmonar en personas sanas e incrementan la probabilidad de aparición de síntomas respiratorios en grupos sensibles como niños y adultos mayores, entre otros sectores.

También aumentan la probabilidad de muertes prematuras en personas con enfermedades cardíacas o pulmonares.

Según datos del Sistema de Monitoreo Atmosférico de Jalisco (Simaj), entre el 1 de enero y el 9 de abril de este año, los niveles de contaminación que ponen en riesgo la salud de los habitantes se documentaron hasta en 90 de los 99 días transcurridos.

500 mil habitantes viven en las zonas más contaminadas

Además de la polución ocasionada por los incendios forestales, 527 mil 711 habitantes han respirado aire contaminado en el sur y sureste de la ciudad hasta en 91% de los días transcurridos entre el 1 de enero y el 9 de abril de 2023, es decir, que la polución superó los 100 puntos IMECA (Índice Metropolitano de la Calidad del Aire), que es el parámetro recomendado para cuidar la salud, según datos del Sistema de Monitoreo Atmosférico de Jalisco (Simaj). Esto incumple el Artículo 4 de la Constitución que establece que “toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar”.

Los ciudadanos afectados viven alrededor de cinco estaciones de medición de calidad de aire que funcionan en la metrópoli: Las Pintas (El Salto), Loma Dorada (Tonalá), Tlaquepaque, Santa Fe (Tlajomulco) y Miravalle (Guadalajara), de acuerdo con un análisis solicitado al área de Transparencia del Instituto de Información Estadística y Geográfica (IIEG), que tomó como referencia el área de alcance de dos mil metros por cada estación.

Por zona, las que tienen más polución son Loma Dorada y Las Pintas, con el 91% de los 99 días transcurridos en el año con mala calidad del aire.

La primera está instalada dentro de las instalaciones de Protección Civil y Bomberos municipales de Tonalá, en la colonia del mismo nombre. La estación de Las Pintas se localiza en el edificio del Instituto Municipal de la Mujer, en el centro de El Salto.

Con 81% de días con mala calidad, le sigue la estación de Santa Fe, en Tlajomulco, que se encuentra dentro del edificio de la Cruz Verde, en avenida Concepción 115 de la Colonia Concepción del Valle.

Luego está la estación de Tlaquepaque, con 72% de días con polución, instalada en la biblioteca Flavio Romero Velazco en la Colonia Centro.

Por último, la estación Miravalle, de Guadalajara, que registra el 61% de los días fuera de norma, la cual tiene un área de influencia de dos kilómetros alrededor de clínica 92 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), cuya dirección es avenida Gobernador Curiel, esquina con José Salomé Piña.

De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet), cuando la calidad de aire está en esta categoría, los grupos susceptibles presentan efectos en la salud. Por eso, se recomienda que niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias cardiovasculares limiten su exposición al aire libre.

“El deterioro de la calidad del aire por la presencia de contaminantes tiene un efecto negativo en la salud humana y en el medio ambiente. Diversos estudios realizados en nuestro país y otras ciudades alrededor del mundo han demostrado que existe una relación entre el incremento en la concentración de los contaminantes del aire y el aumento de enfermedades respiratorias y cardiovasculares”, alerta la Secretaría de Salud federal.

ÁREA METROPOLITANA

Días fuera de norma

Según datos del Sistema de Monitoreo Ambiental de Jalisco, en las estaciones de monitoreo de Loma Dorada y en Las Pintas se registró calidad del aire fuera de norma en 90 de 99 días analizados. Por otra parte, en la unidad de Santa Fe se registraron 80 días fuera de norma, en ese mismo lapso.

PESE A INGRESOS POR VERIFICACIÓN

No hay recursos para ampliar red atmosférica

La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet) respondió por Transparencia que no tiene proyectos para ampliar la red de monitoreo atmosférico en la ciudad, pese a que este año la verificación vehicular es obligatoria, además de que se había anunciado que los recursos servirían para crecer el programa.

“Los recursos generados con el programa Verificación Responsable se destinarán al Fondo Ambiental Jalisco, para realizar proyectos y acciones que contribuyan a mejorar la calidad del aire y del medio ambiente en beneficio de los jaliscienses, como lo son: combate y prevención de incendios forestales, ciclovías, sistema de transporte sustentable, red de monitoreo atmosférico, entre otros”, afirmó el Gobierno estatal en un comunicado remitido el 25 de marzo de 2022.

Pero el área de Transparencia de la Semadet explicó que el análisis de ubicación de potenciales sitios para el monitoreo atmosférico deriva de varios aspectos que se deben considerar y que, para efecto de identificarlos para el Área Metropolitana de Guadalajara, se han utilizado, entre los que destaca la NOM-156-2012, que tiene por objeto especificar las condiciones mínimas que deben ser observadas para el establecimiento y operación de sistemas de monitoreo de la calidad del aire.

“Dicho lo anterior y contando con las capacidades técnicas y el conocimiento para la utilización de dichas herramientas, es que se definen los sitios potenciales para el crecimiento de la red de monitoreo. Cabe señalar que resulta importante que dichas determinaciones se vayan ajustando para que coincidan con las actualizaciones de fuentes de emisión al momento de que se llegue a instalar una nueva estación, por lo que, al no contar en este momento con recurso para adquisición de nuevas estaciones, no se cuenta con una versión pública de los análisis para determinación de nuevos sitios, ya que tendrían, como se comenta, que ser recientes al momento más previo para la instalación”.

GUÍA

Efectos en la salud de contaminantes más comunes

Dióxido de nitrógeno. Comprenden un grupo de especies químicas que son la suma del monóxido de nitrógeno producido principalmente durante los procesos de combustión en incendios, motores, calderas, estufas y calentadores domésticos. La exposición aguda puede incrementar las enfermedades respiratorias, especialmente en niños y personas asmáticas. La exposición crónica a este contaminante puede disminuir las defensas contra las infecciones respiratorias. Su acumulación en el cuerpo afecta las vías respiratorias debido a que inicia, reactiva y altera la capacidad de respuesta de las células, causando enfermedades como bronquitis crónica.

Ozono. La exposición al ozono en altas concentraciones puede ser perjudicial para las personas, ya que afecta el sistema respiratorio y causa irritación, tos, dolor de garganta y sensación incómoda en el pecho. Es el principal compuesto químico en el smog. “El ozono puede agravar el asma y puede inflamar y dañar las células que recubren los pulmones, además de agravar las enfermedades pulmonares crónicas, como el enfisema y la bronquitis, y reducir la capacidad del sistema inmunitario para combatir las infecciones bacterianas en el sistema respiratorio”, indica la Semadet.

Dióxido de azufre. Es un gas contaminante común del aire, originado por fuentes como la quema de combustible con azufre, tales como gasolina, combustóleo, diésel, carbón y otros agentes comburentes. Respirarlo puede irritar la nariz, garganta y pulmones. Se forma principalmente por la quema de combustibles fósiles, las centrales eléctricas y otras instalaciones industriales. Las fuentes más pequeñas de emisiones se derivan de los procesos industriales tales como la extracción de metales del mineral.

Monóxido de nitrógeno. Se origina principalmente por reacciones de combustión incompleta que contiene carbono, así como el carbono proveniente del combustible aún no quemado. Es producido por la quema incompleta de combustibles, principalmente la emisión de los automóviles. Entre los generadores están automóviles, lanchas, motores a gasolina y sistemas de calefacción. Puede ocasionar hipoxia en el ser humano, causando una deficiencia de oxígeno en las células y los tejidos, así como riesgos en mortalidad por causas cardiovasculares, y la asociación a enfermedades respiratorias como el asma, bronquitis y neumonía.

Partículas suspendidas. Las menores a 10 micrómetros son conocidas como partículas inhalables, y las de 2.5 micrómetros son conocidas como respirables. Sus fuentes son los automóviles, por ejemplo, el humo oscuro que se observa en los escapes de los coches y camiones, el polvo de las calles e incendios. Su exposición se asocia a la reducción de la función pulmonar, el agravamiento del asma y las muertes prematuras por afecciones respiratorias. También se sugiere que las partículas contribuyen a enfermedades crónicas del sistema nervioso central, síndrome metabólico y disfunciones renales.

Atribuyen contaminación a industrias, incendios y autos

La Semadet informa en su página que la geografía de la ciudad, las industrias, los incendios y las emisiones vehiculares son algunos de los principales contaminantes en la ciudad. Detalla que la metrópoli tiene dos grandes problemas de contaminación en la atmósfera: las partículas menores a diez micrómetros (PM10) y el ozono contaminante, los cuales se encuentran fuera de la norma la mayor parte del año. “Las PM10 se incrementan sustancialmente durante el invierno debido a fenómenos como la inversión térmica, que facilita la acumulación de los contaminantes durante las noches y hasta después del mediodía siguiente. Provocan enfermedades respiratorias como el cáncer de pulmón y la neumonía, y agravan otras como el asma, enfermedades cerebrovasculares y conjuntivitis. Por lo cual, son un importante riesgo para la salud”.

Sobre el sur de la ciudad, que es el más afectado durante el invierno, aunque ya alcanza al resto del año, explican que geográficamente se localizan en una cuenca más baja que el resto del Valle de Atemajac (zona Miravalle, Las Pintas, Las Pintitas, Santa Fe). “Está presente una de las zonas industriales más antiguas de Guadalajara, con importantes fuentes de emisión a la atmósfera como asfalteras, industrias de alimentos para humanos y animales, y cementeras. Hay presencia de predios agrícolas (Las Pintas) y calles sin pavimentar”.

Subrayan que no hay barreras de arbolado que atrapen partículas y hay una alta afluencia de circulación de vehículos pesados. “Durante la temporada de estiaje o primavera: Aumenta el ozono (O3), pero también hay PM10, por incendios. El ozono se distribuye en toda la ciudad, ya que es un gas que se forma en la atmósfera cuando hay óxidos de nitrógeno y compuestos orgánicos volátiles, los cuales con la radiación solar se convierten en ozono contaminante”.

Agregan que el ozono contaminante se presenta en toda la ciudad, pero se incrementa en sitios de alta afluencia vehicular, ya que se generan muchos precursores, por lo que se requieren acciones para el control de sus precursores.

Contaminan industrias en La Pintas y Santa Fe

En las estaciones de Las Pintas y Santa Fe, que registran más días con contaminación, hay empresas en las inmediaciones, confirmaron las áreas de Transparencia de El Salto y Tlajomulco, respectivamente. “Le refiero que se encuentra el Parque Industrial Guadalajara de Industria de Bajo Riesgo a un kilómetro de distancia de la zona de afluencia de la estación de Monitoreo, ubicada en la delegación de Las Pintas, municipio de El Salto, Jalisco”, afirmó el municipio. En esta zona, el 91% de los días hay contaminantes fuera de norma.

En la estación Santa Fe, han documentado 80 días, de 99, que han estado fuera de norma. El municipio respondió por Transparencia que hay 21 industrias ubicadas en el radio de influencia de la estación. Sobre la respuesta a las contingencias atmosféricas, la Fiscalía Ambiental detalla que como parte del programa de Contingencias Ambientales Atmosféricas del Municipio de Tlajomulco, en Fase Precontingencia, se fortalece la vigilancia para prevención de incendios y quemas de basura en brechas, se inspeccionan las ladrilleras y se regulan los horarios de encendido de hornos, se mantiene informada a la industria de los niveles de contaminación. “En Fase de contingencia I, II y III, se vigila que no se lleven a cabo incendios agrícolas, se vigila que no se queme a cielo abierto ningún material sólido y que no se encienda ningún horno de ladrilleras”.

Y resalta que en todas las fases, la Fiscalía Ambiental verifica que las empresas emisoras de gases a la atmósfera apliquen su propio plan conforme a la norma estatal. Se notifica vía correo electrónico a empresas detectadas como emisoras de contaminantes. Se deberá notificar in situ a aquellas empresas de las que no se cuente con dirección de correo electrónico.

Municipios aplican acciones diferentes en las contingencias

Entre el 1 de enero y el 9 de abril van 39 episodios de mala calidad del aire en la ciudad que han llegado a precontingencias atmosféricas, lo que representa más del doble que las registradas en el mismo periodo de 2022. Estas ocurren cuando por dos horas seguidas se presenta mala calidad del aire con valores de 120 puntos IMECA o más, por lo que está prohibido realizar quemas, se debe reducir el uso vehicular y evitar actividades al aire libre.

Además, se han documentado tres contingencias atmosféricas fase I, cuando se superan los 150 puntos IMECA; en estos casos, además de los tres puntos anteriores, las personas deben cubrir sus vías respiratorias.

Al respecto, los municipios informaron de acciones distintas en reacción a los eventos, según solicitudes de información respondidas a través de sus unidades de Transparencia, las cuales van desde reducción del uso de vehículos oficiales hasta la difusión de lo que comparte la Semadet.

Guadalajara

En el caso de Guadalajara, compartió que lo que hace es dar difusión a la información emitida por la Semadet, “además reduce la circulación de vehículos oficiales durante contingencia fase I, a excepción de los destinados para la prestación de servicios básicos y de urgencias. Asimismo, se emiten comunicados a planteles escolares o espacios públicos como unidades deportivas sobre recomendaciones a la salud ante el evento de mala calidad del aire, así como la suspensión de actividades en el exterior en caso de que sea determinado por Semadet”.

Zapopan

Contestó Zapopanque en su área de influencia redujo y suspendió quemas en el sector ladrillero, publicó en redes sociales la activación de emergencia atmosférica, con recomendaciones a la población e informó a los talleres de laminado y pintura del padrón del Registro de Emisiones a la Atmósfera, ubicados en el área de influencia de la estación de monitoreo de Las Águilas.

Tlaquepaque

Respondió Tlaquepaque que las acciones están previstas en su reglamento, pero no documentó cuáles hizo en las contingencias, mientras que Tonalá comunicó que en las contingencias atmosféricas cancelaron permisos de quemas de horno de ladrillo artesanal, realizaron visitas de verificación para evitar quemas agrícolas y suspendieron actividades públicas llevadas a cabo por el municipio. Por último, El Salto también refirió que cumple el plan de contingencias, pero no especificó las acciones realizadas.

Para cumplir con el Artículo 4 Constitucional, los Poderes del Estado en sus tres ámbitos de Gobierno, y en cumplimiento de sus atribuciones concurrentes, deberán asegurar a través de los mecanismos y procedimientos idóneos, el respeto y preservación de dicho derecho fundamental, sobre todo la atención de aquellos mecanismos que incidan en la calidad ambiental de vida y que, en general, importen la satisfacción de tales necesidades en futuras generaciones, subraya la ley. Al respecto, “corresponde al Gobierno del Estado la prevención y el control de emergencias y contingencias atmosféricas”, se destaca en la legislación.