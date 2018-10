Construcción de NAICM no debería someterse a consulta: Alfaro

La construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) es un asunto muy técnico que por su complejidad no debería someterse a consulta, señaló el gobernador electo, Enrique Alfaro Ramírez, destacó la utilidad de herramientas de participación ciudadana como la consulta pública, para que las autoridades tomen decisiones, pero dijo que en el tema del aeropuerto se debería consultar a los especialistas calificados que den puntos de vista sustentados.

Alfaro Ramírez descartó participar en la consulta nacional que impulsa el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, para definir el futuro del proyecto.

"No creo que sea una buena decisión someter esto a consulta, pero tampoco creo que se deba descalificar ejercicios de esta naturaleza. En este caso en específico, si a mí me preguntan en dónde debe ir el aeropuerto, y soy ingeniero civil, la respuesta es no sé. No tengo elementos técnicos y me parece que este es un asunto técnico. Me parece que el tema (del aeropuerto) es el peor de los temas para ponerlo en una consulta pública, es muy técnico", precisó.

El próximo mandatario estatal informó que, durante la pasada visita AMLO a Guadalajara, dialogaron brevemente sobre temas de presupuesto federal, pero no hablaron de la consulta. Detalló que comentaron los avances que llevan la gestión de recursos para la línea cuatro del Tren Eléctrico, la presa El Purgatorio, el saneamiento del Río Santiago y el libramiento sur en Puerto Vallarta; los cuatro proyectos considerados prioritarios en la agenda compartida. Alfaro refirió que, aunque aún hay dudas sobre cómo será la discusión del presupuesto en el Congreso de la Unión, las cosas van avanzando; presumió que mantiene una buena relación con el presidente electo.

LS