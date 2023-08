Consejeros del CEDHJ rechazan el proyecto presupuestal del 2024

Con cinco votos en contra y cuatro a favor fue rechazado el nuevo proyecto presupuestal para la Comisión Estatal de Derechos Humanos del siguiente año. El presupuesto que contaba con un aumento de aproximadamente el 4 o 6 por ciento no fue aprobado por supuestas inconsistencias y falta de transparencia en el uso de los fondos destinados.

Frente a la negativa la presidenta de la CEDHJ argumentó que se no se ocultó nada respecto a la planeación del presupuesto y que por parte de los principales demandantes apuntó que con frecuencia son los primeros en ausentarse a las reuniones.

“No estamos ocultando nada, no es un presupuesto que se haya hecho en lo oscurito como él dice, opaco, la verdad, estamos abiertos y más bien que nos diga cómo no está de acuerdo y cómo repartimos ese 6% que nos queda”, indicó Luz del Carmen Godínez González presidenta de la CEDHJ.

Por su parte Carlos Alejandro Elizondo Sandoval consejero de la Comisión de los de los derechos humanos argumentó que si hay impresiones, sobre todo en los rubros de mantenimiento del edificio y la contratación de personal asimilado, dónde no se especifican gastos, salarios u otros particulares.

“Estamos hablando más de 4 millones de pesos en reparaciones, cuando la ciudadanía no puede levantar quejas, cuando la ciudadanía está perdiendo a sus familiares y nadie les da una respuesta, no podemos gastar ni un peso en un edificio que está totalmente funcional, no necesita gran cosa. Hay un tema de asimilados, es decir personas que se contratan extraordinarias por 6 millones de pesos a una plantilla que de por sí me parece grandísima para los pocos resultados que entrega, entonces ellos nos piden que les aprobemos 6 millones de pesos más para asimilados, pero no dicen ¿cuántas personas son?, ¿a qué se van a dedicar?, ¿Por cuánto tiempo?, etcétera. Tenemos pocas facultades, pero la responsabilidad si las tenemos en grande, y si nos pueden fincar responsabilidades por aprobar un presupuesto sin ponerle atención.”, dijo el concejal.

En ese sentido y debido a la negativa del nuevo presupuesto, Elizondo Sandoval determinó que muy probablemente el presupuesto del siguiente año sea el mismo que el actual, es decir un monto aproximado de 166 millones 848 mil 700 pesos, lo cual indicó que afectará de forma directa las operaciones del organismo.

“No quiero pensar mal, pero el presupuesto ni siquiera se hizo aquí lo mandaron de otro lado y aprueben esto y apruebenme estos rubros que son muy opacos francamente, estamos hablando de que del presupuesto que acaban de decir ahorita iba a aumentar entre un 4 y un 6%. Lo más seguro es que iba a ser 4%”, continuó.

“El Congreso del Estado no puede decidir sobre una cosa que nosotros ya dijimos, no, qué sucede que el presupuesto de este año el que está corriendo este año en automático será el del próximo año, si nos hubieran incluido desde el principio para crearlo, entonces lo hubiéramos aprobado por el simple hecho de la inflación, pero como no lo hicimos, entonces lo único que tiene la Comisión para gastar es lo que está gastando este año y eso sí es una afectación para la institución”, finalizó.

MF