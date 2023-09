Conoce cuál es el restaurante de Guadalajara donde te sirven más rápido

¿Tienes mucha hambre y necesitas saciarla de inmediato?

A todos nos encanta comer, pero en ocasiones cuando el hambre es tanta, la espera usual de la preparación y la cocina se convierte en un martirio.

No obstante, hay un restaurante en Guadalajara donde esto no será un contratiempo, pues tiene la fama de servir con una velocidad increíble, y más aún, de ostentar un récord Guiness por ser el establecimiento más rápido no sólo de Jalisco, ni de México, sino de todo el mundo.

Se trata de Karne Garibaldi, el famoso establecimiento de carnes en su jugo, y que ocupa un lugar entre los 150 restaurantes más legendarios del planeta. Según el récord Guiness, otorgado en 1996, aquel año un cliente afortunado tuvo el privilegio de recibir su comida en tan sólo 13.5 segundos, desde que la ordenó, hasta que el plato humeante de carne en su jugo le fue colocado en la mesa.

Si bien el tiempo varía de cliente a cliente y de orden a orden, Karne Garibaldi sigue entregando la comida con rapidez a sus comensales, por lo que la espera no será un contratiempo.

De modo que ya lo sabes; si tienes hambre y no estás dispuesto a esperar, este es el restaurante de Guadalajara que más rápido sirve la comida a sus clientes.

FS