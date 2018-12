Congreso ofrece al Comité Anticorrupción “ajustar” Ley Orgánica de la Fiscalía

Diputados locales ofrecieron revisar la nueva Ley Orgánica de la Fiscalía General, para solventar las omisiones señaladas por el Comité de Participación Social Anticorrupción (CPS). El presidente de la Mesa Directiva, Salvador Caro Cabrera, informó que convocarán a los integrantes del CPS y a la Fiscalía, a mesas de trabajo para profundizar en los ajustes al modelo de procuración de justicia.

El diputado dijo que la intención de la legislación, que aprobaron el martes pasado, era separar la Secretaría de Seguridad de la Fiscalía.

Sobre los cambios a la Fiscalía Anticorrupción que, según el Comité, le restan autonomía presupuestal, Caro Cabrera negó que haya intención de quitarle independencia al zar anticorrupción. Rechazó que las prisas por aprobar una nueva ley hayan provocado que cometieran errores en el dictamen; pero reconoció que algunos de sus artículos contradicen lo señalado en la Constitución estatal.

“La Fiscalía Anticorrupción no está en ningún riesgo en términos de su autonomía, porque tiene un mandato constitucional y una ley secundaria no tiene efectos. No hay contradicción, ni hay error, hay insuficiencia en el contenido del texto (de la nueva ley). Estamos abiertos a modificar toda la Ley Orgánica, en los términos que se acuerden en las mesas con el Poder Ejecutivo, con la Fiscalía y las organizaciones de la sociedad”, comentó.

Enrique Velázquez, presidente de la Comisión de Seguridad y Justicia que dictaminó la ley, reconoció que el decreto que aprobaron tenía “detalles” que corregir, pero negó dolo en las omisiones. “Le podemos dar garantías al Comité de Participación Social de que vamos a sentarnos a platicar el lunes, pero la ley se va a publicar”, refirió.

El perredista sostuvo que no pretenden quitarle la autonomía presupuestal a la Fiscalía Anticorrupción, dijo que los recursos para esa dependencia serán etiquetados en el Congreso.

El Comité de Participación Social Anticorrupción solicitó que se veten los artículos 4, 7, 8, fracción IX, 48 y 54; de la Ley Orgánica de la Fiscalía. Le pidieron al gobernador que devuelva al Congreso las observaciones a la ley para incorporar los 22 puntos mínimos que impulsa la plataforma Fiscalía Que Sirva Jalisco.

NM